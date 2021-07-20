太空旅遊｜貝索斯乘「新謝潑德」號發射升空【短片】 (21:24)

【21:24】「新謝潑德」號（New Shepard）火箭發射升空，飛越海拔100公里的國際太空界線「卡門線」，之後返回地球，打開降落傘安全着陸。

【21:12】「新謝潑德」號（New Shepard）火箭發射升空。

【20:35】「新謝潑德」號（New Shepard）火箭豎立在發射場準備升空，貝索斯等人已進入火箭。

【16:30】貝索斯升空將達「卡門線」 歷來最老及最年輕升空者同機

此次共有4人升空，包括貝索斯、貝索斯弟弟馬克（Mark Bezos）、82歲女太空人芬克（Wally Funk）及公司首名付費客人、18歲的德門（Oliver Daemen）。芬克將成為歷來升空最年長的人，德門則是最年輕者。藍色起源表示，今年將再辦兩次升空旅程。

維珍銀河（Virgin Galactic）創辦人布蘭森（Richard Branson）上周日（11日）升空，比貝索斯早9日，惟藍色起源質疑布蘭森只到達海拔85.9公里的地球亞軌道，未真正到達太空。

升空時間：

美國東岸時間7月20日早上9時（香港時間7月20日晚上9時）

直播連結：

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藍色起源YouTube

（space.com）

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