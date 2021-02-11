文憑試DSE｜學友社列報讀課程物資備忘錄 (08:06)

中學文憑試（DSE）周三（21日）放榜，部分自資學士課程、副學位課程同日起可報名。學友社提醒，為使報讀課程過程更順利，建議DSE生掌握各項重要日程，例如改選課程次序的時段、課程註冊日等；亦可瀏覽院校網頁，查閱報讀課程時需要攜帶的文件。學友社列出以下物資備忘錄供參考。
報讀課程物資備忘錄：
‧身分證
‧文憑試成績單（正副本多份）
‧有條件取錄通知書（如有）
‧高中成績表（有家長簽署，正副本多張）
‧學生學習概覽（SLP）（正副本多份）
‧比賽／活動證書，或列印聯招「比賽／活動的經驗及成就」（OEA）部分（正副本多份）
‧推薦書（如有）（正副本多張）
‧學生證件照片（12張起，部分先貼雙面膠紙）
‧足夠現金及提款卡（報名費、膳食）
‧文具（如原子筆、記事簿、文件夾等）
DSE放榜實用資訊：
「放榜三寶」 助DSE生搜尋院校課程、升學就業資訊【短片．附連結】
【JUPAS改選策略fb live】
為協助應屆考生及家長掌握最新升學資訊，《明報》邀請香港輔導教師協會教師於放榜日（21/7）為大家提供JUPAS改選策略：
時間：晚上8：00
方式：明報教育fb專頁
主持﹕明報升學網主編 David Sir
嘉賓：香港輔導教師協會主席何玉芬博士及其他教師
內容：分析今年DSE成績統計，即場解答同學JUPAS改選問題