文憑試DSE｜學友社列報讀課程物資備忘錄 (08:06)

報讀課程物資備忘錄：

‧身分證

‧文憑試成績單（正副本多份）

‧有條件取錄通知書（如有）

‧高中成績表（有家長簽署，正副本多張）

‧學生學習概覽（SLP）（正副本多份）

‧比賽／活動證書，或列印聯招「比賽／活動的經驗及成就」（OEA）部分（正副本多份）

‧推薦書（如有）（正副本多張）

‧學生證件照片（12張起，部分先貼雙面膠紙）

‧足夠現金及提款卡（報名費、膳食）

‧文具（如原子筆、記事簿、文件夾等）

DSE放榜實用資訊：

放榜諮詢輔導機構熱線、網站、活動一覽

「放榜三寶」 助DSE生搜尋院校課程、升學就業資訊【短片．附連結】

DSE周三放榜 可經SMS發成績

【JUPAS改選策略fb live】

為協助應屆考生及家長掌握最新升學資訊，《明報》邀請香港輔導教師協會教師於放榜日（21/7）為大家提供JUPAS改選策略：

時間：晚上8：00

方式：明報教育fb專頁

主持﹕明報升學網主編 David Sir

嘉賓：香港輔導教師協會主席何玉芬博士及其他教師

內容：分析今年DSE成績統計，即場解答同學JUPAS改選問題

可預先登入留下問題：

https://link.mingpao.com/70345.htm