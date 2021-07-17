水果Q&A｜空腹食水果易傷脾胃　中醫建議兩餐之間吃【短片】 (08:30)

問：什麼時候適合吃水果？

答：水果含豐富纖維和維生素，對減肥的人而言，飯前吃水果有助增加飽肚感，抑制食慾。建議進食時間是餐與餐之間，例如在早餐與午餐之間，或午餐與晚餐之間，可避免餐後進食過飽，影響脾胃功能。

問：水果當早餐有益嗎？

答：不建議以水果當早餐，因為大部分水果都偏涼性，早上空腹吃水果，或者以水果當早餐，容易出現胃痛、胃脹，形成脾胃虛弱。他建議早上進食暖胃的食物，如粥粉麵飯等碳水化合物，容易被身體吸收，毋須花太多氣力轉化為能量，長遠可減輕脾胃負擔，對脾胃有益。

問：晚上不宜吃水果嗎？

答：睡前亦不宜吃水果，尤其是難消化、高熱量的水果（如榴槤），容易造成失眠，所謂「胃不和則臥不安」，榴槤性溫熱，進食後易導致陰虛陽亢、上火，影響睡眠。

問：吃水果要睇個人體質？

答：脾胃不好，或痰濕體質的人，不宜吃太多太寒涼的水果（如西瓜、哈密瓜等瓜類水果）。體質陰虛火旺、消渴、腹脹，或有痰火者，不宜吃溫熱性水果（如榴槤、龍眼、荔枝等）。

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