區議會｜18區餘225議員在任【附名單】 (15:12)

港島

‧中西區（3席）

楊浩然（副主席）（民主黨）、彭家浩（獨立民主派）、楊哲安（自由黨）

‧灣仔區（7席）

楊雪盈（主席）、顧國慧、林偉文（自由黨）、李碧儀、梁柏堅、謝偉俊、黃宏泰

‧南區（4席）

司馬文（副主席）（獨立民主派）、林玉珍、梁進（自由黨）、彭卓棋（獨立民主派）

‧東區（12席）

陳榮泰、仇栩欣、蔡志強、周卓奇（民主黨）、郭偉强（工聯會）、黎梓欣（獨立民主派）、李清霞（民建聯）、李予信、梁詠詩、蘇逸恒（民主黨）、韋少力（民主派）、阮建中（自由黨）

九龍

‧觀塘區（23席）

蔡澤鴻（主席）、莫建成（副主席）（民主黨）、陳耀雄、張敏峯、張培剛（民建聯）、符碧珍、許有為（民建聯）、簡銘東（工聯會）、龔振祺、黎寶桂（民主黨）、林瑋（公屋聯會）、梁騰丰（民建聯）、梁翊婷（民主黨）、呂東孩、顏汶羽（民建聯）、柯創盛（民建聯）、龐智笙（公屋聯會）、潘任惠珍、蘇冠聰、譚肇卓（民建聯）、謝淑珍、王偉麟、黃子健

‧深水埗區（10席）

伍月蘭（副主席）（獨立民主派）、覃德誠（民協）、何坤洲（民建聯）、劉佩玉（民建聯）、劉偉聰、李文浩（長社力）、李庭豐（民協）、麥偉明（民協）、吳美、袁海文（民主黨）

‧油尖旺區（11席）

林健文（主席）、朱江瑋（社區前進）、朱子洛（民主黨）、鍾澤暉、何富榮、許德亮、孔昭華（民建聯）、李偉峰（民主黨）、涂謹申（民主黨）、曾自鳴（民主黨）、胡穗珊（社區前進）

‧黃大仙區（3席）

廖成利（民協）、莫灝哲（彩虹邨服務聯會）、譚香文

‧九龍城區（15席）

張景勛、左滙雄（西九新動力、經民聯）、何華漢、何顯明（自由黨）、郭天立（民主黨）、林德成（民建聯）、李慧琼（民建聯）、梁婉婷（經民聯）、吳寶強（民建聯）、潘國華（民建聯）、曾健超、黃國桐、楊永杰、楊振宇、任國棟（民主黨）

新界

‧離島區（15席）

余漢坤（主席）、黃文漢（副主席）、陳連偉、周玉堂、方龍飛、何進輝、何紹基、郭平、劉舜婷（民建聯）、曾秀好、徐生雄（民主黨）、黃秋萍、王進洋、黃漢權、翁志明

‧荃灣區（11席）

陳琬琛（主席）、李洪波（副主席）（民主黨）、陳崇業、趙恩來（工黨）、葛兆源（工聯會）、林錫添（荃灣社區網絡）、劉卓裕、陸靈中、文裕明（新界社團聯會、公屋聯會）、黃家華、邱錦平

‧元朗區（24席）

黃偉賢（主席）（民主黨）、陳美蓮、陳詩雅、張智陽、張秀賢（獨立民主派）、程振明、鄺俊宇（民主黨）、黎國泳、黎寳華（民主黨）、黎永添、李煒鋒（天水圍地區民生促進會）、李頌慈、文富穩、文美桂、伍軒宏（民主黨）、沈豪傑、鄧志強、鄧賀年、鄧家良、鄧勵東、鄧瑞民、鄧鎔耀、王頴思（熱血公民）、楊家安

‧北區（11席）

羅庭德（主席）、李冠洪、李國鳳、周錦豪、侯志強、侯福達、陳月明、高維基（新界社團聯會、民建聯）、張浚偉、温和達（工聯會、民建聯）、黃凱盈（民主黨）

‧沙田區（20席）

黃學禮（副主席）（沙田區政）、陳諾恒（沙田區政）、陳珮明（公民黨）、鄭仲恒、鄭則文（民主黨）、周曉嵐（民主黨）、鍾禮謙、許立燊（獨立民主派）、黎梓恩（獨立民主派、沙田區政）、林港坤（民建聯）、李志宏（獨立民主派）、盧德明（沙田區政）、麥潤培（社總）、莫錦貴（鄉議局、經民聯）、吳錦雄（沙田區政、區政聯盟）、吳定霖（民主黨）、石威廉（獨立民主派、沙田區政）、冼卓嵐（民主黨）、衞慶祥、黃浩鋒（沙田區政）

‧西貢區（13席）

周賢明（主席）、陳耀初（將軍澳民生關注組）、張展鵬、張美雄、蔡明禧、方國珊、劉啟康、李嘉睿、李賢浩、柯耀林、王卓雅、王水生、余浚寧（將向天晴）

‧葵青區（14席）

梁錦威（主席）、張文龍（副主席）、陳志榮、周偉雄、郭芙蓉（民建聯）、郭子健、林紹輝（民主黨）、劉貴梅（民主黨）、梁志成、梁靜珊、梁嘉銘（民建聯）、盧婉婷（民建聯）、唐皓文（民主黨）、徐曉杰（實政圓桌）

‧大埔區（13席）

劉勇威（副主席）、區鎮濠（區政聯盟、大埔民主聯盟）、區鎮樺（區政聯盟、大埔民主聯盟）、陳振哲、陳蔚嘉、何偉霖（獨立民主派）、林奕權、李耀斌、毛家俊（大埔民主聯盟）、蘇達良、譚爾培（獨立民主派）、黃兆健（熱血公民）、姚鈞豪

‧屯門區（16席）

黃丹晴（副主席）、陳有海（工聯會）、張錦雄（獨立民主派）、周啟廉（民協）、江鳳儀（民協）、賴嘉汶（民建聯、新界社團聯會）、林頌鎧、劉業強（經民聯）、李家偉、梁灝文、潘智鍵、蘇嘉雯、曾錦榮（龍門關注組）、黃虹銘（民協）、王德源、甄紹南（民協）

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