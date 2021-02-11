法律Q&A｜專家證人5問5答　擅長「網上術語」或「認人」也可成為專家證人？ (17:00)

問：為何法庭需要專家證人？

答：法庭處理的案件當中，有不少均涉及不同的專業範疇，實際上法官不能只依靠人生經驗及常識，以及證人提供的事實證據作出裁決，專家證人正正就是在這些案件中，為法庭提供協助。

問：審訊中有什麼常見的專家證人？當專家證人有什麼資格？

答：專業人士如醫生、法醫及測量師等都是法庭常見專家證人，另一類在市民眼中並非專業人士的人，如金融市場專家、中國習俗專家、大學教授或學者，亦是常見的專家證人。以上的專家證人明顯在其領域有專門知識，而有成為專家證人的資格。

不過，原來亦有一些令人意想不到的「專家」，亦可以出庭成為專家證人。近年在反修例案件中，不少警員也在不同範疇充當專家證人，如網上術語專家證人、Telegram專家，以及在影像法證分析（主要是協助法庭在呈堂影片中認人）方面提供意見。

惟這些「專業」容易被質疑，例如在一宗Telegram頻道管理員涉發布煽惑信息的案件，主審法官曾質疑控方一名網絡安全及科技罪案調查科總督察能否成為「網上術語專家」，問其是否單純因工作關係，看過大量、密集性的網上帖文和討論區字眼，便成為專家。法官甚至稱，即使在反黑組工作多年，亦不一定是三合會專家。不過，由於控辯雙方也不反對該專家證據呈堂，法官亦接納其證供。

問：法庭對專家證人有什麼規範？

答：與訟雙方可委任一名共同委聘的專家、或各自委聘專家，視乎案件性質、複雜性、成本效益、爭議程度而決定。若共同委聘專家的話，費用由雙方共同攤分。

問：若雙方各自委聘專家證人，雙方的專家證人會否傾向偏幫委託自己一方？

答：基本上不應發生，雖然雙方必然希望其延聘的專家給予的意見有利於自己一方，另一方面，被聘的專家在情理上，亦有機會不自覺地偏幫出錢委託自己一方。

不過根據《高等法院規則》附錄的《行為守則》，專家並不為受聘方行事，相反，專家對法庭有「凌駕性的責任，就關乎其專長範圍的事宜公正無私及獨立地協助法庭」。《行為守則》亦列明專家證人並不是任何一方的訟辯人，是對法庭、而非付款的人有首要的責任。

問：專家證人口供是否一定可信、一定會獲法庭接納？

答：不一定，法庭有時甚至會否定、或不採納專家證人的口供。跟一般事實證人不同，專家證人可根據自己的專業分析及庭上的證據，發表個人意見，但事實上負責分析證據的是法官本人，雖然專家證人多是專業人士如醫生、法醫或教授學者，但法官仍會按專家證人口供的合理性、邏輯性去裁定口供是否可信。

值得注意的是，專家證人是唯一可以在庭上發表個人意見的證人。一般證人只能就他所看到的事實作供，不能加插個人意見。

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