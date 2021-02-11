全民運動日｜8月1日羽毛球籃球場免費開放　7月25日早上9時起預訂【附免費開放設施一覽】 (08:36)

8月1日免費開放使用康體設施包括（可於7月25日上午9時起預訂）：

- 室內康樂設施：羽毛球場、網球場、籃球場、投球場、排球場、壁球場、乒乓球枱、美式桌球枱、英式桌球枱、運動攀登牆、草地滾球場、高爾夫球設施、健身室、活動室、舞蹈室和單車賽道

- 戶外康樂設施：網球場、網球練習場、草地滾球場、棒球練習場、運動攀登牆、射箭場、繩網陣和高爾夫球設施（不包括營地設施、運動場、人造草地球場和天然草地球場）

- 水上活動中心艇隻

- 公眾游泳池（不包括灣仔游泳池）毋須預約

18區體育館運動示範網上直播

18區指定體育館亦會於8月1日下午2至6時舉辦奧運項目的同樂活動，包括劍擊、羽毛球、乒乓球等，以及舞蹈及其他運動示範、親子體育活動、健康講座等。活動券於下周一（19日）上午8時半起在康文署18區康樂事務辦事處和指定場地派發。[詳情]運動示範亦會在全民運動日網上直播。

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