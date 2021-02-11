零食展直擊：100元可買咩人氣零食？【短片．附位置及優惠資訊】 (11:00)

書展昨日（14日）開幕，同場首設「零食世界」展覽。《明報》電子平台組現場直擊零食展，看看100元可以買到什麼人氣零食。
1. 三和食品有限公司
位置：Hall 5B-A22
人氣零食：各款豬牛肉乾、泰國魷魚、各款涼果、乾果100元3盒；即食海蜇絲100元10包；全蛋馬仔20元5件
2. Plant A Foods Hong Kong Limited
位置：Hall 5B-A04
人氣零食：純素健康零食100元3包；蔬菜脆片、海苔芝麻脆片、峇里島腰果、低卡純素餅乾100元8包
3. 友淳有限公司
位置：Hall 5B-B12
人氣飲品：新鮮雙檸水、薏米紅豆水、甘荀粟米汁、青檸苦瓜汁、雪耳馬蹄汁、清甜粟米鬚茶、新鮮粟米汁100元7支
4. 甄沾記香港有限公司
位置：Hall 5B-A18
人氣零食：椰子軟糖、椰子硬糖、椰子海鹽軟糖、椰子海鹽硬糖、脆脆椰100元4包
5. 松海國際發展有限公司
位置：Hall 5B-C13
人氣零食：鹹蛋、奶油糖、洛神花味爆谷100元3罐；焦糖、芝士、芥末、酸忌廉、抹茶朱古力、原味海鹽爆谷100元4罐
6. 爾雅家宴有限公司
位置：Hall 5B-A14
人氣零食：港式傳統涼果100元4包，買滿200元多送一包
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