書展2021｜書展周五周六延長開放　灣仔尖沙嘴渡輪加班　設6特別過海巴士線【附名單】 (18:00)

來往灣仔與尖沙嘴的渡輪：

．延長服務至晚上11時30分；晚上8時至11時30分期間的班次加強至每8至12分鐘一班

巴士公司開辦6條特別過海巴士路線：

．105R號線（博覽道會展二期往美孚）及111R號線（博覽道會展二期往觀塘裕民坊）：晚上10時至翌日凌晨零時30分開出，每10至15分鐘一班，車資17.9元

．603R號線（會議道海港中心外往安泰西）：晚上10時15分至翌日凌晨零時15分開出，每30分鐘一班，車資22.1元

．191R號線（菲林明道會展廣場辦公大樓外往將軍澳日出康城首都）：晚上10時15分至翌日凌晨零時30分開出，每15鐘一班，車資26.8元

．168R號線（會議道海港中心外往元朗西）：晚上10時30分至11時30分開出，每30分鐘一班，車資38.3元

．178R號線（會議道海港中心外往彩蒲苑彩顏閣）：晚上10時55分至晚上11時45分開出，每20至30分鐘一班，車資43.3元

有關特別運輸安排的詳情，可致電1823，或瀏覽運輸署網頁（www.td.gov.hk）或「香港出行易」流動應用程式。