書展2021｜書展直擊：有參展商推各類書籍、補充練習等優惠【附位置及優惠資訊】 (18:21)

1. 星領文化有限公司（見附圖1-3）

書展位置：Hall 1B-D32

優惠：小學補充練習100元5本；中學參考書八五折，買滿3本七五折，另可玩遊戲獲贈書一本

書籍類別：中小學補充練習及參考書

2. 優閱出版有限公司（見附圖4-6）

書展位置：Hall 1B-B16

優惠：小學補充練習100元5本；中學參考書八五折，買滿3本七五折

書籍類別：中小學補充練習及參考書

3. 給文化圖書發行（見附圖7-9）

書展位置：Hall 1B-C20

優惠：消費滿120元送各地電話卡（包括香港、澳門、澳洲、紐約）

書籍類別：兒童讀物（繪本、練字册）及補充練習；旅行書籍

4. 播閃機械人有限公司（見附圖10-12）

書展位置：Hall 1A-B32

優惠：以2212元買小學至12歲英語課程3個月，送talkbo英語對話機械人；100元6本兒童英文書

書籍類別：兒童讀物（英語故事書、生字卡）

5. 超媒體有限公司（見附圖13-15）

書展位置：Hall 1C-D31

優惠：100元一袋（牛皮紙袋），任裝書至滿；設環保專區20元任執（例如竹炭包等天然清潔用品）

書籍類別：流行讀物（散文詩集、小說繪本）；益智文化（語言、奧數、香港文化）等

6. 次文化（見附圖16-17）

書展位置：Hall 1B-D10

優惠：特價書100元3本；新書八折

書籍類別：文學、政治、歷史、流行文學小說

7. 里人文化事業有限公司（見附圖18-19）

書展位置：Hall 1C-D27

台版書籍五折；港版書籍八折；「大是文化」書籍六折或100元5本

書籍類別：港台文化書籍

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