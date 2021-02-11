書展2021｜書展直擊：有參展商推各類書籍、補充練習等優惠【附位置及優惠資訊】 (18:21)

書展今日（14日）開幕，《明報》電子平台組現場直擊，整理部分參展商推出的優惠，供讀者參考。
1. 星領文化有限公司（見附圖1-3）
書展位置：Hall 1B-D32
優惠：小學補充練習100元5本；中學參考書八五折，買滿3本七五折，另可玩遊戲獲贈書一本
書籍類別：中小學補充練習及參考書
2. 優閱出版有限公司（見附圖4-6）
書展位置：Hall 1B-B16
優惠：小學補充練習100元5本；中學參考書八五折，買滿3本七五折
書籍類別：中小學補充練習及參考書
3. 給文化圖書發行（見附圖7-9）
書展位置：Hall 1B-C20
優惠：消費滿120元送各地電話卡（包括香港、澳門、澳洲、紐約）
書籍類別：兒童讀物（繪本、練字册）及補充練習；旅行書籍
4. 播閃機械人有限公司（見附圖10-12）
書展位置：Hall 1A-B32
優惠：以2212元買小學至12歲英語課程3個月，送talkbo英語對話機械人；100元6本兒童英文書
書籍類別：兒童讀物（英語故事書、生字卡）
5. 超媒體有限公司（見附圖13-15）
書展位置：Hall 1C-D31
優惠：100元一袋（牛皮紙袋），任裝書至滿；設環保專區20元任執（例如竹炭包等天然清潔用品）
書籍類別：流行讀物（散文詩集、小說繪本）；益智文化（語言、奧數、香港文化）等
6. 次文化（見附圖16-17）
書展位置：Hall 1B-D10
優惠：特價書100元3本；新書八折
書籍類別：文學、政治、歷史、流行文學小說
7. 里人文化事業有限公司（見附圖18-19）
書展位置：Hall 1C-D27
台版書籍五折；港版書籍八折；「大是文化」書籍六折或100元5本