消委會．卸妝液｜11款卸妝液總評獲5星最高分　MUJI $68眼部卸妝液媲美$330 Helena Rubinstein【附名單】 (14:08)

11款總評獲5星卸妝液(產品/大約售價(每毫升售價)/聲稱產地/卸妝效能**)

水油混合性卸妝液:

‧ HELENA RUBINSTEIN All Mascaras complete eye make-up remover/$330($2.64)/法國/5

‧ MUJI Mild Eye Make Up Remover/$68($0.62)/日本/5

‧ VICHY Laboratoires Purete Thermale Waterproof Eye Make-up Remover/$150($1.5)/法國/5

‧ CLINIQUE眼部及唇部卸妝液/$195($1.56)/英國/5

‧ MAYBELLINE New York Eye+Lip Make Up Remover(All Waterproof Make Up)/$95($0.63)/中國/5

‧ BOBBI BROWN Instant Long-Wear Makeup Remover/$240($2.4)/美國/5

‧ La Roche-Posay Respectissime Waterproof Eye Makeup Remover(Sensitive eyes)/$120($0.96)/法國/4.5

‧ LANCÔME Paris速效眼部卸妝水/$260($2.08)/法國/4.5

‧ SHISEIDO眼部及唇部快速卸妝液/$175($1.4)/美國/4.5

水性卸妝液:

‧ MAKE UP FOR EVER 眼部輕柔卸妝液/$240($2.4)/法國/5

油性卸妝液:

‧ LANEIGE Lip & Eye Remover Waterproof/$160($1.07)/韓國/4.5

*總評最高為5星,評分比重:卸妝效能65%、防腐劑20%、標籤10%、環保回收服務5%

**卸妝效能5分為滿分

消委會.卸妝液 相關報道:

10款水性卸妝液效能遜色 消委會提醒水性卸妝液或未能完全卸妝【附名單】

消委會報告 其他報道:

牛奶|「較低脂」牛奶總脂肪含量高「低脂」約一倍【附名單】

牛奶|13款高鈣牛奶/牛奶飲品一覽 消委會教3飲食貼士增鈣質吸收

積分獎賞|消委會接投訴積分減、電子現金券不翼而飛【附積分兌換4注意事項】

虛擬銀行|虛擬銀行獎賞優惠要睇清 消委會提醒開戶10注意