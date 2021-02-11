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消委會．卸妝液｜11款卸妝液總評獲5星最高分　MUJI $68眼部卸妝液媲美$330 Helena Rubinstein【附名單】 (14:08)

消委會測試40款專為卸除眼部化妝或面部眼部同樣適用的卸妝液，其中11款卸妝液總評獲5星最高評分*。11款獲好評的卸妝液中，售價相差超過3倍，其中售價68元的MUJI眼部卸妝液，卸妝效能與售價330元的Helena Rubinstein眼部卸妝液同獲5分最高分。

11款總評獲5星卸妝液（產品／大約售價(每毫升售價)／聲稱產地／卸妝效能**）

水油混合性卸妝液：

‧ HELENA RUBINSTEIN All Mascaras complete eye make-up remover／$330($2.64)／法國／5

‧ MUJI Mild Eye Make Up Remover／$68($0.62)／日本／5

‧ VICHY Laboratoires Purete Thermale Waterproof Eye Make-up Remover／$150($1.5)／法國／5

‧ CLINIQUE眼部及唇部卸妝液／$195($1.56)／英國／5

‧ MAYBELLINE New York Eye+Lip Make Up Remover（All Waterproof Make Up）／$95($0.63)／中國／5

‧ BOBBI BROWN Instant Long-Wear Makeup Remover／$240($2.4)／美國／5

‧ La Roche-Posay Respectissime Waterproof Eye Makeup Remover（Sensitive eyes）／$120($0.96)／法國／4.5

‧ LANCÔME Paris速效眼部卸妝水／$260($2.08)／法國／4.5

‧ SHISEIDO眼部及唇部快速卸妝液／$175($1.4)／美國／4.5

水性卸妝液：

‧ MAKE UP FOR EVER 眼部輕柔卸妝液／$240($2.4)／法國／5

油性卸妝液：

‧ LANEIGE Lip & Eye Remover Waterproof／$160($1.07)／韓國／4.5

*總評最高為5星，評分比重：卸妝效能65%、防腐劑20%、標籤10%、環保回收服務5%

**卸妝效能5分為滿分

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