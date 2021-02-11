消委會．卸妝液｜11款卸妝液總評獲5星最高分　MUJI $68眼部卸妝液媲美$330 Helena Rubinstein【附名單】 (14:08)

消委會測試40款專為卸除眼部化妝或面部眼部同樣適用的卸妝液，其中11款卸妝液總評獲5星最高評分*。11款獲好評的卸妝液中，售價相差超過3倍，其中售價68元的MUJI眼部卸妝液，卸妝效能與售價330元的Helena Rubinstein眼部卸妝液同獲5分最高分。