水蜜桃助促進人體新陳代謝　營養師提醒：1個大型水蜜桃含6茶匙糖 (08:21)

水蜜桃主要營養素及益處

1. 水分──水蜜桃80%是水分，能為人體補充水分，以及促進人體新陳代謝等功能。

2. 纖維素──有助促進腸道蠕動，預防便秘，亦可提供飽肚感，有助控制食量，減少從其他食物中攝取多餘熱量。

3. 多酚類化合物──幫助保護細胞免受自由基損害，延緩細胞老化。

4. 胡蘿蔔素──有助促進視力健康，胡蘿蔔素中的葉黃素有助保護眼睛免受藍光影響，延緩白內障或黃斑病變問題。胡蘿蔔素亦可保護呼吸道黏膜健康，減少呼吸道受細菌感染。

5. 鉀質──幫助把體內過多的鈉質排出體外，亦有助減少水腫及維持血壓水平。

注意事項

‧水蜜桃糖分不少，日食兩個大水蜜桃，糖分或超標。

一個約150克重的小型水蜜桃，含約13克糖分（即約2.5茶匙糖）。

一個約220克重的中型水蜜桃，含約19克糖分（即約4茶匙糖）。

一個約300至350克重的大型水蜜桃，含約26至30克糖分（即約5至6茶匙糖）。

‧糖尿病患者慎吃水蜜桃。

‧部分人會對水蜜桃外皮絨毛有敏感反應。

文：何芍盈

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