書展2021｜三大展區率先睇　李小龍相關藏品、兒童樂園刊物、作家收藏現眼前【短片】 (22:00)

書展將於周三（14日）起一連7日在香港會議展覽中心舉行，3樓展覽廳外設置的「文藝廊」，多個展區周二（13日）率先開放給傳媒預覽。
「不朽巨龍：李小龍傳奇80載」回顧一代武打巨星的事迹，展出多件由收藏家借出的李小龍相關珍藏品，包括由倪匡題字的李小龍精武門畫像、李小龍童年時曾參演的電影《千萬人家》（1953年）的戲票、李小龍武藝傳承首日封系列等。
「我們的快樂回憶——兒童樂園」展區展出不同年代的《兒童樂園》珍貴刊物及原稿等。
專題展覽「從心『書』發」會介紹香港多名心靈勵志作家的作品，並展出不同作家的特別收藏，例如中文大學前校長、曾參與2003年SARS抗疫的沈祖堯，收藏SARS期間的前線醫護衣服和醫護收到的心意卡等。
另外，今年首次登場的「零食世界」將設有新興活動示範，以及環球人氣零食介紹。
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