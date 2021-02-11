7月7至12日至少192區議員辭職【附名單】 (23:14)

區議員宣誓在即，據《明報》電子平台組統計，7月7日至今日（12日）晚上10時，至少192名區議員已辭職。累計15名區議會主席或副主席辭職。另中西區區議會只餘3名議員未被取消資格（DQ）或請辭，南區及黃大仙區各只餘4人。（資料更新時間：7月12日晚上10時）