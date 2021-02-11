7月7至11日至少174區議員辭職【附名單】 (21:56)

辭職區議員名單（部分）：

香港島

中西區（7）：鄭麗琼（主席）、伍凱欣、黃永志、張啟昕、葉錦龍、甘乃威、任嘉兒

東區（15）：黎志強（主席）、趙家賢（副主席）、李鳳琼、裴自立、魏志豪、梁兆新、郭志聰、陳寶琼、何偉倫、麥德正、王振星、張振傑、曾健成、吳卓燁、謝妙儀

南區（12）：羅健熙（主席）、林浩波、俞竣晞、陳炳洋、陳欣兒、黎熙琳、潘秉康、徐遠華、嚴駿豪、林德和、黃銳熺、陳衍冲

灣仔區（5）：陳鈺琳、張嘉莉、羅偉珊、李永財、邱汶珊

九龍

九龍城區（7）： 蕭亮聲（主席）、鄺葆賢（副主席）、周熙雯、馮文韜、關家倫、黎廣偉、馬希鵬

觀塘區（13）：蔡澤鴻（主席）、鄭景陽、葉梓傑、陳汶堅、張敏峯、黃啟明、李詠珊、馮家龍、陳易舜、王嘉盈、尹家謙、李軍澤、鄧威文

深水埗區（13）：楊彧（主席）、江貴生、甄啟榮、何啟明、徐溢軒、冼錦豪、利瀚庭、李俊晞、衞煥南、李炯、譚國僑、黃傑朗、鄒穎恒

黃大仙區（19）：許錦成（主席）、黃逸旭（副主席）、張嘉宜、郭秀英、張茂清、岑宇軒、胡志健、沈運華、莫綺霞、莊鼎威、陳俊裕、尤漢邦、鄭文杰、莫嘉嫻、陳啟淳、梁銘康、鄧惠强、施德來、陳利成

油尖旺區（8）：余德寶（副主席）、蕭德健、陳嘉朗、朱慧芳、李傲然、林兆彬、賀卓軒、李國權

新界

離島區（3）：梁國豪、容詠嫦、李嘉豪

葵青區（14）：吳劍昇、韓俊賢、王天仁、劉子傑、黃俊達、黃炳權、梁國華、許祺祥、張鈞翹、蔡雅文、冼豪輝、王必敏、譚家浚、梁永權

北區（6）：陳旭明（副主席）、張正皓、蔣旻正、郭㙟豐、陳惠達、林子琼

西貢區（3）：馮君安、張偉超、陳緯烈

沙田區（18）：程張迎（主席）、李世鴻、陸梓峂、許鋭宇、趙柱幫、麥梓健、陳運通、李永成、曾素麗、陳兆陽、張慶樺、丘文俊、楊思健、葉榮、廖栢康、容溟舟、勞越洲、岑子杰

大埔區（3）：關永業（主席）、任啟邦、周炫瑋

荃灣區（5）：陳劍琴、劉志雄、伍顯龍、潘朗聰、劉肇軒

屯門區（14）：陳樹英（主席）、楊智恒、巫堃泰、盧俊宇、羅佩麗、何國豪、朱順雅、黎駿穎、何杏梅、林健翔、林明恩、黃麗嫦、甄霈霖、曾振興

元朗區（9）：方浩軒、李俊威、郭文浩、侯文健、陳樹暉、林進、區國權、梁德明、關俊笙

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