4日內至少165區議員辭職【附名單】 (22:45)

區議員宣誓在即，據《明報》電子平台組統計，7月7日至今日（10日）晚上10時半期間，至少165名區議員已宣布辭職。觀塘區區議會主席蔡澤鴻已請辭，累計13名區議會主席或副主席辭職。（資料更新時間：7月10日晚上10時30分）