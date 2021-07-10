東京奧運｜開幕禮出場次序有學問　東奧跟日文音　北京奧運按簡體筆劃數 (10:05)

日本隊壓軸登場

依照奧運慣例，作為奧運起源地的希臘代表團將會排頭位進場；第二度亮相奧運的難民隊，今屆將緊接希臘步入會場；東道主日本則會壓軸登場。此外，奧委會把未來兩屆的主辦國法國和美國，分別排在尾二和尾三，藉此宣傳2024年巴黎奧運和2028年洛杉磯奧運。

除上述特別排位，東奧其餘進場次序將按日文「五十音」順序排列，順序之首是冰島代表團（片假名：アイスランド、羅馬拼音：Aisurando），將排第三進場；第四是愛爾蘭代表團（片假名：アイルランド、羅馬拼音：Airurando）。日文排序中最後的是以「ROC」（Russian Olympic Committee）名義參賽的俄羅斯奧委會代表（Russia的片假名：ロシア、羅馬拼音：Roshia）。最終出場次序有待國際奧委會公布。

知多啲：里約奧運以葡文、倫敦奧運按英文排序

2016年里約奧運和2012年倫敦奧運分別以葡萄牙文及英文排序，當時阿富汗（葡萄牙文：Afeganistão、英文：Afghanistan）均是順序中首位，成為排在希臘之後、第二隊出場的隊伍。

2008年北京奧運，大會以簡體中文筆劃順序排列，當時排希臘之後、第二隊登場的是幾內亞（幾的簡體字「几」，兩劃）；最多筆劃的參賽國家則是贊比亞（贊的簡體字「赞」，16劃），排第203隊，僅先於主辦國中國隊出場。

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