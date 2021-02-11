三大富豪太空旅遊競賽　布蘭森明搶先貝索斯升空　馬斯克SpaceX最貴【短片】 (08:30)

人類上太空旅遊本月將進入新篇章，英國太空旅遊公司維珍銀河（Virgin Galactic）的老闆布蘭森（Richard Branson）本月11日將搶先升空，親嘗太空旅遊；亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）則於本月20日上太空；特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）旗下公司SpaceX，也計劃今年9月後展開太空旅遊。三大富豪的太空旅遊競賽拉開戰幔，明報電子平台組整理各人旗下公司太空遊計劃的詳情。
布蘭森（維珍銀河公司）
．升空時間：美國東岸時間7月11日早上9時（香港時間7月11日晚上9時），維珍銀河的太空飛機「團結」號（VSS Unity）將隨飛機Eve，從美國新墨西哥州起飛
．機員：共6人，包括布蘭森等4名乘客及兩名機師，是團結號首次全機「滿座」升空
．旅程：團結號將懸掛在飛機Eve的機腹，由Eve帶着起飛。當飛至離地15公里的高空時，團結號會從Eve分離，隨即啟動火箭引擎，高速向上飛，直至接近地球邊緣的離地80公里亞軌道，旅程中機上人可體驗到數分鐘的失重狀態。團結號隨後回航，以滑翔方式慢慢重返地面，在跑道着陸。
不過，團結號飛行之旅最高只去到離地80公里，未觸及標誌地球大氣層與太空交界、離地100公里的「卡門線」（Karman line），是三大太空旅遊計劃中飛行高度最低的旅程。
．價錢參考：每人約25萬美元（約195萬港元）
貝索斯（Blue Origin公司）
．升空時間：美東時間7月20日，確實升空時間有待公布
．機員：共4人，包括貝索斯、其弟馬克、82歲女太空人芬克（Wally Funk），以及一名以2800萬美元（約2.17億港元）投得最後一席的人
．旅程：藍色起源（Blue Origin）的New Shepard火箭攜帶太空囊升空，至離地約76公里高空時太空囊分離，續升空至離地106公里，旅程中機上人可體驗到數分鐘的失重狀態。太空囊毋須機師操作，之後開始降回地球，在預定地點着陸，全程歷時約11分鐘。
．價錢參考：2800萬美元（最後一席競投成交價，約2.17億港元）
馬斯克（SpaceX）
．升空時間：首趟旅程不早於今年9月20日升空，日期有待公布
．機員：共4人，由支付公司Shift4 Payments創辦人Jared Isaacman支付全部人的費用並帶隊，乘客不包括SpaceX老闆馬斯克
．旅程：由獵鷹9號火箭將搭載「龍飛船」升空，預計在太空逗留2至4日
．價錢參考：每人約5500萬美元（SpaceX為NASA送太空人到國際太空站價錢，約4.27億港元）