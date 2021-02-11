三大富豪太空旅遊競賽　布蘭森明搶先貝索斯升空　馬斯克SpaceX最貴【短片】 (08:30)

布蘭森（維珍銀河公司）

．升空時間：美國東岸時間7月11日早上9時（香港時間7月11日晚上9時），維珍銀河的太空飛機「​團結」號（VSS Unity）將隨飛機Eve，從美國新墨西哥州起飛

．機員：共6人，包括布蘭森等4名乘客及兩名機師，是團結號首次全機「滿座」升空

．旅程：​團結號將懸掛在飛機Eve的機腹，由Eve帶着起飛。當飛至離地15公里的高空時，團結號會從Eve分離，隨即啟動火箭引擎，高速向上飛，直至接近地球邊緣的離地80公里亞軌道，旅程中機上人可體驗到數分鐘的失重狀態。團結號隨後回航，以滑翔方式慢慢重返地面，在跑道着陸。

不過，團結號飛行之旅最高只去到離地80公里，未觸及標誌地球大氣層與太空交界、離地100公里的「卡門線」（Karman line），是三大太空旅遊計劃中飛行高度最低的旅程。

．價錢參考：每人約25萬美元（約195萬港元）

貝索斯（Blue Origin公司）

．升空時間：美東時間7月20日，確實升空時間有待公布

．機員：共4人，包括貝索斯、其弟馬克、82歲女太空人芬克（Wally Funk），以及一名以2800萬美元（約2.17億港元）投得最後一席的人

．旅程：藍色起源（Blue Origin）的New Shepard火箭攜帶太空囊升空，至離地約76公里高空時太空囊分離，續升空至離地106公里，旅程中機上人可體驗到數分鐘的失重狀態。太空囊毋須機師操作，之後開始降回地球，在預定地點着陸，全程歷時約11分鐘。

．價錢參考：2800萬美元（最後一席競投成交價，約2.17億港元）

馬斯克（SpaceX）

．升空時間：首趟旅程不早於今年9月20日升空，日期有待公布

．機員：共4人，由支付公司Shift4 Payments創辦人Jared Isaacman支付全部人的費用並帶隊，乘客不包括SpaceX老闆馬斯克

．旅程：由獵鷹9號火箭將搭載「龍飛船」升空，預計在太空逗留2至4日

．價錢參考：每人約5500萬美元（SpaceX為NASA送太空人到國際太空站價錢，約4.27億港元）

（綜合報道）