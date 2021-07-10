汗大汗臭紓緩有法　中醫教4招減出汗、臭汗味 (13:00)

1. 少吃濃味辛辣 吃酸味食物助斂汗

濃味食物如葱和蒜、辛辣食物、酒精和咖啡等，都有可能引致體味，辛味食物亦會令人易出汗。胡玘君稱，夏天可以多吃酸味食物，如檸檬水，有助斂汗。

2. 按摩3穴位：合谷穴、復溜穴、大陵穴

胡玘君教路，按摩合谷穴、復溜穴和大陵穴有助止汗。如頭和臉易出汗，可按合谷穴和復溜穴；如晚上容易因出汗醒來，按合谷穴、復溜穴和大陵穴，有助紓緩出汗情況。閒時可輕按這些穴位，一組為20下。

[以下穴位圖可點擊放大]

3. 薄荷菊花洗澡

有汗臭味宜用芳香辟穢法助除菌，將少許薄荷和菊花以棉布包裹，套在花灑上用溫水洗澡，有疏風散熱的功效。另外，出汗後亦要勤換衣物。

4. 自製止汗粉

煅製中藥可加強收斂固澀作用，胡玘君教路，將20克煅龍骨、20克煅牡蠣搗碎成粉，再加入15克麻黃根（部分藥材舖可買現成藥粉）混合，麻黃根粉不是常見藥材，若買不到，可只用煅龍骨及煅牡蠣。將止汗粉塗抹少許在出汗多的位置，有助止汗。胡玘君提醒，各人體質有異，如有疑問，使用前應先諮詢註冊中醫。

註：以上方法僅供參考，如有疑問，應諮詢註冊中醫或家庭醫生意見。如有任何不適，應立刻停止。

文﹕何芍盈

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