7月7至9日至少143區議員辭職　包括12名正副主席【附名單】 (22:15)

區議員宣誓在即，7月7日至今日（9日）晚上10時，據《明報》電子平台組統計，至少143名區議員已辭職，包括12名區議會主席或副主席。其中，黃大仙區議會主席許錦成及副主席黃逸旭，以及東區區議會主席黎志強和副主席趙家賢已請辭。（資料更新時間：7月9日晚上10時）