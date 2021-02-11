書展2021｜書展一票睇3展覽　書展＋運動消閒博覽＋零食世界【附購票途徑一覽】 (16:29)

書展2021將於下周三（14日）至20日舉行，繼續有早場、夜場優惠，以及「免費再進場特別優惠」。書展舉行期間，灣仔會展同場舉行「香港運動消閒博覽」，以及新設的「零食世界」，參觀者憑書展門票可於同日參觀該兩個展覽，即一票可進入三個展覽。另外，主辦單位送出3.5萬個書展免費入場名額予已接種新冠疫苗的市民，部分書商亦有提供優惠或贈品。
⚫3.5萬免費入場名額 贈已接種疫苗市民
‧書展免費入場名額：已接種至少一劑新冠疫苗的市民，中午12時前到場，出示疫苗接種紀錄（電子或紙本針卡），將獲安排在會場特別通道即時免費入場。7月14及15日名額為每日1萬個，7月16至20日名額為每日3000個，先到先得。[詳情]
‧書商優惠：書展參展商為已接種新冠疫苗的參觀者提供優惠，包括購物折扣、現金優惠券、贈書及禮品。[詳情]
⚫購票途徑
‧預先購票：7-11便利店、Circle K便利店、八達通手機應用程式、快達票 [購票詳情]
‧即場以八達通購票：會場不設實體門票銷售，會場入口收費站可用八達通即時付費入場。
香港書展2021
日期：2021年7月14至20日
地點：灣仔博覽道1號香港會議展覽中心
時間：
7月14-15日 上午10時至晚上10時
7月16-17日 上午10時至午夜12時（一樓展館）上午10時至晚上11時（三樓展館）
7月18-19日 上午10時至晚上10時
7月20日 上午9時至下午5時
票價：成人票$25、小童票$10（適用於小學生/身高1.22米或以下兒童）
3歲或以下小童及65歲或以上長者免費進場
香港書展：hkbookfair.hktdc.com
香港運動消閒博覽：event.hktdc.com/fair/hksportsleisureexpo-tc
零食世界：event.hktdc.com/fair/worldofsnacks-tc