書展2021｜書展一票睇3展覽　書展＋運動消閒博覽＋零食世界【附購票途徑一覽】 (16:29)

⚫3.5萬免費入場名額 贈已接種疫苗市民

‧書展免費入場名額：已接種至少一劑新冠疫苗的市民，中午12時前到場，出示疫苗接種紀錄（電子或紙本針卡），將獲安排在會場特別通道即時免費入場。7月14及15日名額為每日1萬個，7月16至20日名額為每日3000個，先到先得。[詳情]

‧書商優惠：書展參展商為已接種新冠疫苗的參觀者提供優惠，包括購物折扣、現金優惠券、贈書及禮品。[詳情]

⚫ 購票途徑

‧預先購票：7-11便利店、Circle K便利店、八達通手機應用程式、快達票 [購票詳情]

‧即場以八達通購票：會場不設實體門票銷售，會場入口收費站可用八達通即時付費入場。

香港書展2021

日期：2021年7月14至20日

地點：灣仔博覽道1號香港會議展覽中心

時間：

7月14-15日 上午10時至晚上10時

7月16-17日 上午10時至午夜12時（一樓展館）上午10時至晚上11時（三樓展館）

7月18-19日 上午10時至晚上10時

7月20日 上午9時至下午5時

票價：成人票$25、小童票$10（適用於小學生/身高1.22米或以下兒童）

3歲或以下小童及65歲或以上長者免費進場

香港書展：hkbookfair.hktdc.com

香港運動消閒博覽：event.hktdc.com/fair/hksportsleisureexpo-tc

零食世界：event.hktdc.com/fair/worldofsnacks-tc

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