奧運｜話你知：3項消失的奧運項目　水中閉氣都有得鬥？ (11:58)

消失的項目一：「跳水潛行」*（Plunge for distance）

．舉行年份：1904年聖路易斯奧運（美國）

．方法：參賽選手跳入水後，要在水中潛行並閉氣，其間身體要保持不動，直至臉部浮出水面，裁判便會量度選手潛行距離，最遠者獲金牌（可參考以下模仿有關項目的非奧運比賽影片）

．金牌得主：美國選手William P. Dickey，成績19米

消失的項目二：「水底游泳」* Underwater swim

．舉行年份：1900年巴黎奧運（法國）

．方法：選手只需在水下游最多60米，每游一米獲2分，另在水中每停留一秒可獲1分，計算總分最高者勝，因此即使游泳距離較短，但在水中閉氣停留較長時間，亦有機會奪得獎牌

．金牌得主：法國選手Charles Devendeville，游了60米，水中停留68.4秒，以188.4總分奪金

消失的項目三：「拔河」（Tug of war）

．舉行年份：1900年巴黎奧運、1904年聖路易斯奧運、1908年倫敦奧運（英國）、1912年斯德哥爾摩奧運（瑞典）、1920年安特衛普奧運（比利時）

．方法：拔河比賽在奧運會出現了5次，比賽規則不斷有調整，大致上每隊派出5至8名隊員出賽

．金牌得主：1900年丹麥瑞典混合隊（當屆唯一對手是法國隊）、1904年美國隊、1908年英國隊、1912年瑞典隊、1920年英國隊

*項目沒有正式中文名稱，由明報電子平台組翻譯。

資料來源：路透社

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