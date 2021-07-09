消暑散熱方法：退熱貼、冷水澡、躺地板　中醫提醒宜忌 (08:55)

問：用退熱貼散熱，是否貼額頭最有效？

答：冷卻核心溫度較有效的區域是腹股溝、腋窩和頸部等。退熱貼降溫一般用於體溫高過正常的人，體溫降至正常範圍（約攝氏36.5至37.5度）即可撕去退熱貼。以濕毛巾的水分蒸發帶走身體熱力亦可助退熱。倘若體溫低於正常值，繼續使用退熱貼可能會出現體溫過低的風險，雖然一般退熱貼很少出現這種情況，不過體溫正常或偏低的人亦要留意小心使用。

問：洗冷水澡有助消暑嗎？

答：冷水淋浴會瞬間感到涼爽，不過由於皮膚血液流動減少，身體熱量散失減少，洗冷水澡後涼爽感覺的維持時間很短，可能只有幾分鐘。中醫認為，冷水澡從頭淋容易令寒邪入侵，本身有氣虛或陽虛體質的人更容易不適。建議夏天可使用約攝氏33度溫水淋浴，身體熱量散發得較慢，感到涼爽的時間會較長。

問：躺地板可行嗎？

答：晚上人體陽氣潛藏，席地而睡會讓寒濕病邪更易侵入人體，造成腰痠背痛、頸部僵硬等情況。陽氣不足、容易感冒、患有貧血、糖尿病或甲狀腺功能減退症等疾病的人，本身較易感到寒冷，睡地板會更冷，因此最好避免。行動不便、關節炎等有關節問題的人、長者亦不宜躺地板，因為可能增加骨折風險，躺坐在地板起身亦有困難。

問：天氣熱，洗髮後自然乾便可？

答：從中醫角度看，濕髮會令風寒濕邪滯留頭部，容易引起頭痛。頭髮在自然風乾過程會被帶走熱量，頭皮受到溫度降低刺激後肌肉會收縮，可能會增加頭痛風險。潮濕溫暖的環境是細菌生長溫牀，亦很容易引起頭皮屑和脂漏性皮膚炎。

文：何芍盈

消暑散熱注意事項：

熱爆忌亂浸冷水

熱衰竭不建議用退熱貼或酒精濕紙巾

忌酒精紙巾抹身降温【熱衰竭、中暑徵狀一覽】

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