兩日逾70區議員辭職【附名單】（7月8日） (22:45)

本報接獲消息透露，政府短時間內將發信予區議員展開宣誓程序，不符資格宣誓者會被追討上任至今薪津。7月7日起至今（8日）有最少71名區議員辭職，包括7名區議會主席或副主席。
辭職區議員名單（部分）：
香港島
東區：王振星、張振傑、曾健成、吳卓燁
南區：陳衍冲
灣仔區：張嘉莉、李永財
九龍
九龍城區：鄺葆賢（副主席）、關家倫
觀塘區：陳易舜、王嘉盈、尹家謙、李軍澤
深水埗區：李俊晞、衞煥南、李炯、譚國僑、黃傑朗、鄒穎恒
黃大仙區：許錦成（主席）、黃逸旭（副主席）、陳啟淳、梁銘康、鄧惠强、施德來
油尖旺區：李傲然、林兆彬、賀卓軒、李國權
新界
離島區：李嘉豪
葵青區：張鈞翹、蔡雅文、冼豪輝、王必敏、譚家浚
北區：陳旭明（副主席）、陳惠達、林子琼
西貢區：陳緯烈
沙田區：程張迎（主席）、李永成、曾素麗、陳兆陽、張慶樺、丘文俊、楊思健、葉榮、廖栢康、容溟舟、勞越洲、岑子杰
大埔區：關永業（主席）、任啟邦
荃灣區：潘朗聰、劉肇軒
屯門區：陳樹英（主席）、盧俊宇、羅佩麗、何國豪、朱順雅、黎駿穎、何杏梅、林健翔、林明恩、黃麗嫦、甄霈霖
元朗區：陳樹暉、林進、區國權、梁德明、關俊笙
資料更新時間：2021年7月8日 22:00