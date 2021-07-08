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兩日逾70區議員辭職【附名單】（7月8日） (22:45)

本報接獲消息透露，政府短時間內將發信予區議員展開宣誓程序，不符資格宣誓者會被追討上任至今薪津。7月7日起至今（8日）有最少71名區議員辭職，包括7名區議會主席或副主席。

辭職區議員名單（部分）：

香港島

東區：王振星、張振傑、曾健成、吳卓燁

南區：陳衍冲

灣仔區：張嘉莉、李永財

九龍

九龍城區：鄺葆賢（副主席）、關家倫

觀塘區：陳易舜、王嘉盈、尹家謙、李軍澤

深水埗區：李俊晞、衞煥南、李炯、譚國僑、黃傑朗、鄒穎恒

黃大仙區：許錦成（主席）、黃逸旭（副主席）、陳啟淳、梁銘康、鄧惠强、施德來

油尖旺區：李傲然、林兆彬、賀卓軒、李國權

新界

離島區：李嘉豪

葵青區：張鈞翹、蔡雅文、冼豪輝、王必敏、譚家浚

北區：陳旭明（副主席）、陳惠達、林子琼

西貢區：陳緯烈

沙田區：程張迎（主席）、李永成、曾素麗、陳兆陽、張慶樺、丘文俊、楊思健、葉榮、廖栢康、容溟舟、勞越洲、岑子杰

大埔區：關永業（主席）、任啟邦

荃灣區：潘朗聰、劉肇軒

屯門區：陳樹英（主席）、盧俊宇、羅佩麗、何國豪、朱順雅、黎駿穎、何杏梅、林健翔、林明恩、黃麗嫦、甄霈霖

元朗區：陳樹暉、林進、區國權、梁德明、關俊笙

資料更新時間：2021年7月8日 22:00

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