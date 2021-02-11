《Minecraft》增文言文語言選項　網民笑稱「古文學不好，遊戲都不會玩」 (18:27)

微軟（Microsoft）旗下熱門遊戲《Minecraft》Java版推出更新版本（1.17.1），其中因新增語言「文言（華夏）」、即中文文言文而引起熱議。玩家更改遊戲語言後，所有文字均會改為文言文，例如遊戲道具「石鋤頭」改為「巖鋤」、「指南針」改為「司南」、「鑽石」改為「金剛石」等，連遊戲主頁及界面均改頭換面。有網民於facebook留言笑稱「古文學不好，你連遊戲都不會玩！」、「搶救國文大作戰」等。
「文言（華夏）」中文玩家自發 因疫情「沒事幹」
《Minecraft》的「文言（華夏）」由一群中文玩家自發製作，他們於內地網絡論壇發帖形容，這製作是「新冠疫情閒着沒事幹所以腦袋一熱搞出來」的娛樂項目。製作團隊主要有26名成員，耗時一年3個月，使用宋代文言文翻譯遊戲文本。至今年初，《Minecraft》瑞典開發商Mojang通過製作團隊遞交的新增語言申請。
YouTube：《Minecraft》影片2020年觀看次數居榜首
《Minecraft》於2009年公開初代版本，2011年正式推出。遊戲資訊網站GameSpot報道，據微軟今年4月發布的季度財務報表，《Minecraft》每月活躍玩家約有1.4億人，迄今全球銷量2.38億份。據YouTube統計，遊戲類中，2020年有關《Minecraft》影片的全球觀看次數逾2000億，排名第一。
文：張可兒
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