電子消費券｜各大商場消費券優惠一文睇清【附名單】 (08:18)

．沙田新城市廣場：出示成功完成消費券登記紀錄，毋須消費即送200元商場禮券，總名額5000個。8月1日起「2000元雙重賞」，場內消費滿2000元送1000元購物消費券。（新城市廣場facebook詳情）

．朗豪坊：8月起於商場以電子支付工具消費滿300元、並成為LP CLUB會員，有機會贏取2萬份獎品。（相關報道：朗豪坊推「日日有獎」抽獎活動）

．希慎旗下商場：以電子消費平台於利園區內旗下商場消費，即可抽1萬元電子禮券、一連8星期送出的iPhone 12 Pro等，獎賞總值逾1000萬元。另外，以手機掃描AlipayHK QR Code，可獲70元禮券。（相關報道：希慎推「全民三重賞」一連8周送iPhone 12 Pro）

．港鐵商場：12個港鐵商場7月初推出八達通卡飲食購物優惠，高達八三折。（相關報道：消費券推出 八達通聯同港鐵及新地商場推優惠）

．新地旗下商場：以電子消費券在新地旗下商場消費，有機會獲最高消費賞高達200%回贈、賺取雙倍積分、每月贏取iPhone 12等禮品。（相關報道：新地商場配合消費券計劃 新推1200萬獎賞）

．海港城、時代廣場：成功登記以AlipayHK、WeChat Pay HK或Tap & Go拍住賞領取電子消費券，毋須消費，可分別到海港城及時代廣場免費換領400元購物優惠券各一次。（相關報道：海港城及時代廣場推消費券登記獎賞 免費換領價值800元購物優惠券）

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