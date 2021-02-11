對流風扇放邊好？中電：放冷氣機對面慳10%電　冷氣專家：視乎冷氣機送風角度【附慳電貼士】 (11:37)

不少人會開冷氣同時開風扇，以製造對流效果，從而慳電費，而不同專家對風扇擺放的位置亦有不同看法。中電facebook帖文指出，風扇置於冷氣機對面的地面，可將冷風「吹番轉頭」，吹到較多人及較熱的位置，可慳近10%電力。冷氣專家則認為要視乎冷氣機送風角度。