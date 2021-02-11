對流風扇放邊好？中電：放冷氣機對面慳10%電　冷氣專家：視乎冷氣機送風角度【附慳電貼士】 (11:37)

不少人會開冷氣同時開風扇，以製造對流效果，從而慳電費，而不同專家對風扇擺放的位置亦有不同看法。中電facebook帖文指出，風扇置於冷氣機對面的地面，可將冷風「吹番轉頭」，吹到較多人及較熱的位置，可慳近10%電力。冷氣專家則認為要視乎冷氣機送風角度。
香港空調製冷業職工總會理事會成員廖秀英則稱，風扇的擺放位置視乎冷氣機送風角度。她稱假設冷氣機由北至南，豎向送風，風扇則可以由東至西或西至東，橫向吹動空氣，加速冷空氣流動，彌補冷氣送風角度細的問題，令室內更易降溫，減少冷氣機耗電，繼而減省電費。
除了開風扇，中電亦建議多項冷氣機慳電貼士：
‧定期清潔冷氣機隔塵網，提高製冷效率，最高可節省30%電量
‧在夏天，調校冷氣機溫度在攝氏25.5度
‧空調溫度每調高1度，能省電約3%
‧選購一級能源效益標籤的冷氣機，平均節省11%電力
採訪、整理：張可兒
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