疫苗獎賞｜華懋疫苗獎賞抽獎　如心酒店Staycation連自助晚餐名額2000個【7月5日早上9時起登記】 (17:47)

華懋集團公布鼓勵接種新型冠狀病毒疫苗的大抽獎詳情，並於明早（5日）9時開始接受登記。
參加資格：於2021年8月31日或之前年滿18歲，並且在香港完成接種兩劑新冠疫苗的香港居民
登記：須於2021年9月1日中午12時前，透過大抽獎網站登記及遞交申請
抽獎日期：2021年9月8日（隨機形式抽獎）
得獎結果公布：2021年9月17日在大抽獎網站公布
網址：luckydraw.chinachemgroup.com（7月5日早上9時開始登記）
獎品包括：
●如心酒店標準客房Staycation一晚連雙人早餐及自助晚餐（周日至周四用）
名額：2000個
總值：2,000,000元
●1000元現金券（適用於華懋集團旗下商場）
名額：1000個
總值：1,000,000元
●如心酒店豪華套房Staycation一晚連雙人早餐及自助晚餐（周日至周四用）
名額：500個
總值：1,500,000元
●全年家庭（4人）電影通行證（適用於華懋旗下戲院）
名額：100個
總值：8,800,000元
●如心酒店全年自助晚餐
名額：50個
總值：8,300,000元
查詢熱線： 3460 8877
查詢電郵： luckydraw@chinachemgroup.com
疫苗獎賞一覽：
新地「日日有獎抽」登記 連續62日每日抽56得獎者【附登記連結】
6月8日獎賞一覽：送500萬元禮券買樓、10年醫保等【附名單】
6月7日獎賞一覽：送足金300両、買樓享額外1%折扣等【附名單】
6月3日獎賞一覽：送國泰客機私人派對、iPhone 12 Pro、酒店住宿等【附名單】