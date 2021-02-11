疫苗獎賞｜華懋疫苗獎賞抽獎　如心酒店Staycation連自助晚餐名額2000個【7月5日早上9時起登記】 (17:47)

參加資格：於2021年8月31日或之前年滿18歲，並且在香港完成接種兩劑新冠疫苗的香港居民

登記：須於2021年9月1日中午12時前，透過大抽獎網站登記及遞交申請

抽獎日期：2021年9月8日（隨機形式抽獎）

得獎結果公布：2021年9月17日在大抽獎網站公布

網址：luckydraw.chinachemgroup.com（7月5日早上9時開始登記）

獎品包括：

●如心酒店標準客房Staycation一晚連雙人早餐及自助晚餐（周日至周四用）

名額：2000個

總值：2,000,000元

●1000元現金券（適用於華懋集團旗下商場）

名額：1000個

總值：1,000,000元

●如心酒店豪華套房Staycation一晚連雙人早餐及自助晚餐（周日至周四用）

名額：500個

總值：1,500,000元

●全年家庭（4人）電影通行證（適用於華懋旗下戲院）

名額：100個

總值：8,800,000元

●如心酒店全年自助晚餐

名額：50個

總值：8,300,000元

查詢熱線： 3460 8877

查詢電郵： luckydraw@chinachemgroup.com

疫苗獎賞一覽：

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6月9日獎賞一覽：送全年任搭郵輪通行證、紀念鑽勞【附名單】

6月8日獎賞一覽：送500萬元禮券買樓、10年醫保等【附名單】

6月7日獎賞一覽：送足金300両、買樓享額外1%折扣等【附名單】

6月3日獎賞一覽：送國泰客機私人派對、iPhone 12 Pro、酒店住宿等【附名單】

6月2日獎賞一覽：送簽帳額、口罩、購物折扣【附名單】

6月1日獎賞一覽：免費機票、全年任搭港鐵【附名單】