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北角匯「愛犬．美術館」50幅汪汪畫作首展　帶愛犬逛體驗館「狗狗視角」賞畫【短片】 (11:18)

狗狗都可以跟主人逛美術館！北角匯「愛犬．美術館」藝術特展明日（7月5日）至8月31日舉行，首展美國現代藝術家Michel Keck 50幅繪畫不同狗品種的畫作，畫作分佈於商場1至3期展區。設於2期專為汪星人而設的「互動藝術體驗館」，部分畫作刻意放置在狗狗視線水平，讓狗兒在地上隨意逛、隨意睇，從「狗狗視角」賞藝術。明報電子平台組記者率先到現場體驗，以短片帶讀者先睹為快。

1期展區「愛犬畫廊」、「汪星派對」、「BIG BIG DOG」、「狗狗世界之窗」──主人可抱着愛犬或推車載愛犬賞畫，甚至「走進畫中」，與愛犬合照留念。

2期展區「互動藝術體驗館」──人犬共享美術空間、狗狗影院、多元及立體藝術裝置、播放寵物輕音樂，讓狗狗走出寵物車逛藝術館，從視覺、聽覺、觸覺探索藝術。註：體驗館須憑券入場及預約【換領入場券方法】

3期「犬之Big畫」──街舖外展示巨型壁畫，打卡最啱。

「愛犬．美術館」藝術特展@北角匯

日期：7月5日至8月31日

時間：上午10時至晚上10時（除2期「互動藝術體驗館」外，其他展區免費開放）

地點：北角渣華道北角匯1期、2期及3期

詳情：www.dogart.com.hk

文、圖、片：何芍盈

其他好去處：

太空館天象廳無縫半球形屏幕

運動電競挑戰站@馬鞍山新港城

Pixar Fest@海港城

熱門HOTPICK：link.mingpao.com/67005.htm

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