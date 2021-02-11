北角匯「愛犬．美術館」50幅汪汪畫作首展　帶愛犬逛體驗館「狗狗視角」賞畫【短片】 (11:18)

狗狗都可以跟主人逛美術館！北角匯「愛犬．美術館」藝術特展明日（7月5日）至8月31日舉行，首展美國現代藝術家Michel Keck 50幅繪畫不同狗品種的畫作，畫作分佈於商場1至3期展區。設於2期專為汪星人而設的「互動藝術體驗館」，部分畫作刻意放置在狗狗視線水平，讓狗兒在地上隨意逛、隨意睇，從「狗狗視角」賞藝術。明報電子平台組記者率先到現場體驗，以短片帶讀者先睹為快。