電子消費券｜明日起登記　即睇登記教學、領首期款項日期【附詳情及連結】 (08:35)

合資格的香港市民明日（4日）早上6時起可登記領取政府電子消費券，通過八達通、Tap & Go拍住賞、支付寶香港或WeChat Pay HK，最快8月1日領取首期消費券，以下即看消費券的登記流程。
登記期：7月4日早上6時起，直至8月14日
7月4日至7月17日內的登記，最快領取首期款項日期：
．電子登記：8月1日
．書面登記（7月5日起收表）：9月1日
7月18日至8月14日內登記，最快領取首期款項日期：
．電子登記：9月1日
．書面登記：9月1日
電子登記流程：
1. 進入登記網站
2. 以下列其中一種方法認證身分：
．使用「智方便」應用程式（「智方便」詳情）
．上載香港身分證副本
．如曾成功登記1萬元現金發計劃，可透過回答兩條關於該計劃登記資料的問題作身分認證。
3. 選定收取消費券的儲值支付工具帳戶，並提供該儲值支付工具帳戶的相關號碼
4. 就「在港居住」要求作聲明
書面登記流程：
1. 可在消費券網站下載表格或於指定派發點（各派點位置）索取書面登記表格
2. 填妥及簽署表格後，釘附香港身分證副本
3. 於辦公時間把表格投進郵政局或指定銀行分行內的表格收集箱（收集箱位置）
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