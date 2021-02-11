打工仔「極端情況」意外受傷最多賠96月人工　僱員補償修訂條例Q&A【附極端情況例子】 (20:12)

問：什麼是「極端情況」？

答：「 極端情況 」包括：

．公共交通服務嚴重受阻

．廣泛地區水浸

．嚴重山泥傾瀉

．大規模停電

註：「極端情況」由政府公布

問：僱員受保障的時間？

答：僱員在工作時間開始前4小時，以直接路線由居所前往工作地點途中；以及工作時間終止後4小時內，由其工作地點前往居所途中遭遇意外受傷或死亡

問：僱員因工遇意外死亡賠償額？*（見附圖）

答：計算方法如下：

．40歲以下：最高獲賠償84個月收入或最低補償金額

．40至56歲以下：最高獲賠償60個月收入或最低補償金額

．56歲或以上：最高獲賠償36個月收入或最低補償金額

問：僱員因工受傷引致永久地完全喪失工作能力賠償額？*（見附圖）

．40歲以下：最高獲賠償96個月的收入或最低補償金額

．40至56歲以下：最高獲賠償72個月收入或最低補償金額

．56歲或以上：最高獲賠償48個月收入或最低補償金額

*以上賠償中，死亡或永久地完全喪失工作能力補償的「最低補償金額」可按此參考；另外，「最高可獲賠償」及「最低補償金額」兩者，賠償額將以較高金額為準

根據《僱員補償條例》，僱員所得的保障，與在8號或以上熱帶氣旋警告信號或紅色／黑色暴雨警告信號生效期間上下班時一樣。

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