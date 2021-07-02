賞花｜臘腸樹開花如灑黃金雨　長形果實又名豬腸豆【短片】 (08:15)

臘腸樹屬蘇木科，落葉喬木，原生地為印度和斯里蘭卡。臘腸樹得名於其獨特的果實形狀，一條條管狀的莢果，遠看與臘腸或豬腸十分相似，故又名「豬腸豆」。果實初期是青色，成熟後變成深啡色，果莢內有一層層的間隔將種子分開。由於果實需要一年時間生長，所以會看到花果並存的現象。

臘腸樹花朵呈明亮的黃色，花序一串串向下垂，當微風吹起時，花瓣會在空中飄揚，臘腸樹的別稱「黃金雨」（golden shower），貼切地形容了這個「雨灑黃金」的景象。

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