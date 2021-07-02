賞花｜臘腸樹開花如灑黃金雨　長形果實又名豬腸豆【短片】 (08:15)

臘腸樹（又名豬腸豆）花期約於每年6至7月，康文署facebook專頁「康文+++」介紹臘腸樹在本港多處可見，包括沙田公園近正門口、大埔市沿路、北區公園、荔枝角公園近足球場位置等，位於九龍公園近荷花池的兩棵臘腸樹更被納入《古樹名木冊》。
臘腸樹屬蘇木科，落葉喬木，原生地為印度和斯里蘭卡。臘腸樹得名於其獨特的果實形狀，一條條管狀的莢果，遠看與臘腸或豬腸十分相似，故又名「豬腸豆」。果實初期是青色，成熟後變成深啡色，果莢內有一層層的間隔將種子分開。由於果實需要一年時間生長，所以會看到花果並存的現象。
臘腸樹花朵呈明亮的黃色，花序一串串向下垂，當微風吹起時，花瓣會在空中飄揚，臘腸樹的別稱「黃金雨」（golden shower），貼切地形容了這個「雨灑黃金」的景象。
賞花 相關報道：
動植物公園6月之花鮮艷奪目：洋金鳳、黃時鐘花、凌霄、銀葉野牡丹【短片】
動植物公園5月之花：百子蓮又稱「非洲百合」 全緣葉珊瑚葉形多變【短片】
動植物公園4月之花：金鈴花如紅燈籠吊半空、紫花西番蓮似風車【多圖．短片】
荷蘭庫肯霍夫花園網上花展2021 鬱金香水仙風信子色彩繽紛【多圖+短片】
郊野賞花：「白花油麻藤」狀似雀 「南方安蘭」唇瓣三裂 「常山」花果藍色【多圖】
熱門HOTPICK：link.mingpao.com/67005.htm