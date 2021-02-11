電子消費券｜領券前要否提升儲值限額？遺失卡怎麼辦？八達通領消費券常見問題一覽 (12:08)

問：是否所有八達通卡均適用於登記消費券？

答：全部有效八達通卡適合登記領取消費券，惟小部分八達通卡不能用作登記，包括第一代租用版八達通卡（八達通號碼的最後數字無括號）、換卡計劃下已失效或將失效的八達通卡、臨時八達通卡（如臨時學生八達通卡，臨時機場員工八達通卡等）。

問：市民是否需買多一張八達通卡領取消費券？

答：不需要。市民可沿用慣常使用的八達通卡（包括實體卡、手機八達通卡及八達通配飾等），不限於指定或個人八達通卡，亦毋須額外申請或購買新卡。

問：原有的八達通卡儲值限額為1000元，若要領取第一期2000元消費券，需要額外手續提升儲值限額嗎？

答：不用。領取第一期消費券時，八達通卡的儲值限額會自動提升至3000元，毋須特意在領取前提升八達通卡儲值限額。

問：如何查詢消費券計劃下累積的合資格消費、已領取消費券金額、尚餘未領取消費券金額及領券截止日期？

市民可透過八達通手機應用程式、八達通網站或致電客戶服務熱線（電話號碼：2969 5500），查詢消費券的相關紀錄。

問：如遺失已登記消費券計劃的八達通卡，應如何處理？

答：如遺失個人八達通卡，可直接向八達通公司報失並同時要求補發新卡，八達通公司會安排更改消費券計劃登記紀錄，讓登記人以新卡領取未發放的消費券。如遺失不記名八達通卡，先向八達通公司報失，並需要透過政府消費券網站更改消費券計劃登記紀錄。如遺失已登記消費券計劃的銀行聯營八達通卡，可向發卡機構/銀行報失，再透過政府消費券網站更改登記紀錄。

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消費券適用及不適用範圍