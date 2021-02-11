電子消費券｜消費券可否轉讓？長者可否由家人代領？　消費券常見問題一覽 (16:28)

問：可否登記其他人持有的儲值支付工具帳戶領取消費券？

答：合資格者可指定以任何一個就計劃下的4款儲值支付工具開設的帳戶（包括由其家人或朋友持有的帳戶），領取及使用消費券。不過有關儲值支付工具帳戶一經登記後，便不能更改。

問：可否代別人登記及領取消費券（例如年老家人）？

答：為減少爭議及被盜用個人資料等風險，當局鼓勵合資格市民盡量自己進行登記。如有需要，亦只應請可信賴的親友協助或代勞。至於個別有特別需要的人，當局會參考現金發放計劃的安排，視乎其情況提供協助，包括容許透過特定代理人登記。

問：市民可否在登記及領取消費券後轉讓給別人使用？

答：當局會將消費券發放至合資格登記人選定的儲值支付工具帳戶，消費券不可轉移至其他帳戶。市民可根據其意願將使用消費券購買的產品或服務轉贈其他人或機構。

問：如發現身分被盜用作登記消費券計劃，應如何處理？

答：如市民發現身分被盜用登記領取消費券，應報警求助及致電消費券計劃熱線（電話號碼：185000）通知計劃秘書處。

電子消費券 實用資訊：

電子消費券登記方法【附連結】

7月4日起登記 4支付工具營運商優惠獎賞一覽【附連結】

消費券適用及不適用範圍（搭車也可用）

電子消費券Q&A｜5000元電子消費券暑假申請 可揀支付寶、八達通、Tap & Go、WeChat Pay

電子消費券 優惠 ：

憑八達通登記獲118元增值額 新地商場送購物餐飲券

支付寶香港AlipayHK推365張巨無霸餐獎賞、3萬元乘車券

熱門HOTPICK：link.mingpao.com/67005.htm