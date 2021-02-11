樂悠咭｜2元乘車優惠「樂悠咭」8月2日起分階段申請【附申請日期、方法】 (15:21)

合資格者申請日期

．1957年出生者：2021年8月2日至8月31日（1957年1月1日至2月26日出生的人可於65歲生日當天起透過樂悠咭自動享用優惠）

．1958年出生者：2021年9月1日至30日

．1959年出生者：2021年10月1日至31日

．1960年出生者：2021年11月1日至30日

．1961年出生者：2021年12月1日至31日

．2022年1月1日起，申請日起計的3個月內滿60歲者可申請

2個申請方法

1.使用八達通手機應用程式申請

透過八達通App申請樂悠咭教學片段

2.索取申請表格以郵遞方式申請，派發表格地點包括：

．港鐵客務中心非付費區 （土瓜灣、宋皇臺、顯徑、啟德、海怡半島、利東、黃竹坑及馬場站除外）

．輕鐵客務中心（元朗、天逸、良景及屯門碼頭站）

．運輸署牌照事務處

．民政事務處民政諮詢中心

．政府資助的長者地區中心、長者鄰舍中心及長者活動中心

派發地點一覽表

樂悠咭郵遞申請教學片段

樂悠咭詳情連結

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