樂悠咭｜2元乘車優惠「樂悠咭」8月2日起分階段申請【附申請日期、方法】 (15:21)

政府於明年2月27日起，將長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃（2元乘車優惠）擴展到60歲至64歲的人，惟必須使用專用的個人八達通「樂悠咭」，該卡將於本年8月2日起接受申請。勞工及福利局長羅致光今日（6月30日）稱，預料新措施有約60萬名市民受惠，須分階段進行申請，詳情如下：
合資格者申請日期
．1957年出生者：2021年8月2日至8月31日（1957年1月1日至2月26日出生的人可於65歲生日當天起透過樂悠咭自動享用優惠）
．1958年出生者：2021年9月1日至30日
．1959年出生者：2021年10月1日至31日
．1960年出生者：2021年11月1日至30日
．1961年出生者：2021年12月1日至31日
．2022年1月1日起，申請日起計的3個月內滿60歲者可申請
2個申請方法
1.使用八達通手機應用程式申請
2.索取申請表格以郵遞方式申請，派發表格地點包括：
．港鐵客務中心非付費區 （土瓜灣、宋皇臺、顯徑、啟德、海怡半島、利東、黃竹坑及馬場站除外）
．輕鐵客務中心（元朗、天逸、良景及屯門碼頭站）
．運輸署牌照事務處
．民政事務處民政諮詢中心
．政府資助的長者地區中心、長者鄰舍中心及長者活動中心