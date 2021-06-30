葫蘆瓜清熱解暑　南瓜益脾暖胃　蔬菜統營處教揀靚瓜 (08:05)

蒲瓜（葫蘆瓜）

蒲瓜含礦物質鈣、磷、鐵，對骨骼和牙齒發育很有幫助。中醫記載果味甘甜，性涼，具清熱利尿、解暑止渴、降火去浮腫之效。

選購──宜選有細絨毛、果皮細嫩不粗糙，果籽未硬的蒲瓜口感較細嫩。

存放──可放在陰涼處暫存，或用保鮮紙或廚房紙包好，置於雪櫃延長保質期。

食用／烹調貼士──柔軟多汁、味鮮配搭多樣，適合清炒煮湯，配肉類海鮮，濃淡皆宜。

食譜：葫蘆瓜蘭度豆湯、葫蘆雜菌盅

南瓜（金瓜）

南瓜品種多，形狀大小不一，顏色各異，大至數十公斤，小則可放掌上。圓南瓜和長南瓜常見作蔬菜食用，金黃色果肉顏色鮮艷，味道甘香。南瓜營養價值高，味甘性溫，益脾暖胃，當中澱粉質和纖維素，有果腹之效卻比番薯、薯仔、芋頭等熱量低。南瓜籽具豐富不飽和脂肪酸、礦物質、維他命等營養。

選購──宜選結實無腐爛，無嚴重病蟲害藥害的南瓜。

存放──毋須放雪櫃，置陰涼地方，可達2至3個月不變壞。如果已切開，先取走種子囊，以保鮮紙包好放雪櫃存放。

食用／烹調貼士──可切件切片切粒配以肉類蒸炆燉煮，或切塊煲湯，亦可打成蓉做湯品及甜品。

食譜：南瓜茄子豆腐炒甘筍配味噌長芋醬、南瓜10食譜

蔬菜統營處 其他貼士：

苦瓜倘冷藏宜乾身用保鮮紙包起 蔬菜統營處教刮白色瓜瓤去苦味

青瓜放雪櫃前宜用保鮮紙包好 合掌瓜削皮前宜戴手套

紅菜頭揀堅硬葉嫩 西芹選青綠有明顯槽紋 蔬菜統營處教揀蔬菜怎存放

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