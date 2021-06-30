電子消費券｜7月4日起登記　即看消費券適用及不適用交易類別 (17:33)

合資格的香港市民7月4日起可登記領取政府電子消費券，通過八達通、支付寶香港AlipayHK、Tap & Go拍住賞或WeChat Pay HK，最快8月1日領取第一期消費券。以下即看消費券適用及不適用的交易類別。
消費券適用於：
．接受支付寶香港、八達通、Tap & Go「拍住賞」及WeChat Pay HK作付款方式的本地零售、餐飲和服務業商戶的實體及網上店舖，如零售店、街市攤檔、百貨公司、超級市場、便利店、餐廳、快餐店、咖啡店、娛樂設施、美容院、公共交通等
消費券不適用於：
．政府收費（例如稅款、罰款、牌照費、隧道費、停車咪表）
．公用事業收費（即水、電、煤氣）
．公共機構收費（例如醫院管理局、香港房屋委員會、香港房屋協會）
．教育開支（即提供本地及非本地課程的中小學，以及大學．教育資助委員會資助的大學的收費）
．購買金融產品或服務（例如保險）
．捐款（包括慈善、宗教及政治組織）
．直接向非本地商戶購物（包括於本地透過非本地網上平台購物）
．個人對個人（P2P）支付
．兌換現金
透過支付寶香港、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK領取的消費券不能用於上述用途；八達通則不會將有關交易計算入「合資格消費」的累積總額。
電子消費券 相關報道：
支付寶香港AlipayHK推365張巨無霸餐獎賞、3萬元乘車券
相關字詞﹕電子消費券 熱門HOTPICK 電子消費券申請資格 電子消費券登記 電子消費券香港 電子消費券商戶 電子消費券點用 電子消費券申請資格 八達通 支付寶香港 Tap & Go拍住 編輯推介