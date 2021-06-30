電子消費券｜7月4日起登記　即看消費券適用及不適用交易類別 (17:33)

消費券適用於：

．接受支付寶香港、八達通、Tap & Go「拍住賞」及WeChat Pay HK作付款方式的本地零售、餐飲和服務業商戶的實體及網上店舖，如零售店、街市攤檔、百貨公司、超級市場、便利店、餐廳、快餐店、咖啡店、娛樂設施、美容院、公共交通等

消費券不適用於：

．政府收費（例如稅款、罰款、牌照費、隧道費、停車咪表）

．公用事業收費（即水、電、煤氣）

．公共機構收費（例如醫院管理局、香港房屋委員會、香港房屋協會）

．教育開支（即提供本地及非本地課程的中小學，以及大學．教育資助委員會資助的大學的收費）

．購買金融產品或服務（例如保險）

．捐款（包括慈善、宗教及政治組織）

．直接向非本地商戶購物（包括於本地透過非本地網上平台購物）

．個人對個人（P2P）支付

．兌換現金

透過支付寶香港、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK領取的消費券不能用於上述用途；八達通則不會將有關交易計算入「合資格消費」的累積總額。

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