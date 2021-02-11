港區國安法一年｜多宗國安法案轉介區院高院審理　譚得志案最快7月26日開審 (11:28)

《港區國安法》自去年6月30日實施至今一年，警方國安處作出多宗檢控，部分將轉介區域法院及高等法院審理，而首宗國安法案的唐英傑案，正在高院由3名國安法指定法官審理。根據法例，高院可判處的最高刑罰是終身監禁，區院可判處的最長監禁刑期是7年。
《明報》電子平台組整理部分將在區院及高院審理的國安法案件：
．人民力量副主席譚得志（快必）
控罪：涉在街站叫喊「光復香港，時代革命」等口號，被控發表煽動文字罪等共14罪，7月26日區院開審
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．律師男助理陳梓華、12港人之一「香港故事」成員李宇軒
控罪：兩人同被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全，以及串謀協助罪犯罪，李宇軒另被控一項無牌管有彈藥罪，7月7日高院提訊，未定審期
．民主派初選47名被告
控罪：串謀顛覆國家政權罪，7月8日高院再提訊，未定審期
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．壹傳媒集團創辦人黎智英
控罪：勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪、串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，以及串謀作出一項或一連串傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪共3罪，後者兩罪與「12港人」之一的李宇軒有關，7月27日在高院提訊，未定審期
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．前「學生動源」召集人鍾翰林
控罪：一項分裂國家、兩項洗黑錢，以及一項串謀發布煽動性刊物，8月16日區院提訊，未定審期
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．理大男生呂世瑜
控罪：無牌管有槍械、管有攻擊性武器及煽動他人分裂國家罪共3罪，區院審理，未定審期
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