港區國安法一年｜多宗國安法案轉介區院高院審理　譚得志案最快7月26日開審 (11:28)

《明報》電子平台組整理部分將在區院及高院審理的國安法案件：

．人民力量副主席譚得志（快必）

控罪：涉在街站叫喊「光復香港，時代革命」等口號，被控發表煽動文字罪等共14罪，7月26日區院開審

相關報道：譚得志涉發表煽動文字案 官：國安法凌駕本地法律 裁區院有權審理

．律師男助理陳梓華、12港人之一「香港故事」成員李宇軒

控罪：兩人同被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全，以及串謀協助罪犯罪，李宇軒另被控一項無牌管有彈藥罪，7月7日高院提訊，未定審期

相關報道：李宇軒陳梓華押後訊 消息：兩案或合併

．民主派初選47名被告

控罪：串謀顛覆國家政權罪，7月8日高院再提訊，未定審期

相關報道：民主派初選47人案｜47被告再提堂 控方申轉介高院 25人棄保釋申請【短片】

．壹傳媒集團創辦人黎智英

控罪：勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪、串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，以及串謀作出一項或一連串傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪共3罪，後者兩罪與「12港人」之一的李宇軒有關，7月27日在高院提訊，未定審期

相關報道：黎智英涉勾結外國勢力違國安法 轉介高院審續還押

相關報道：黎智英違《港區國安法》案 加控與李宇軒勾結外國勢力、串謀意圖妨礙司法公正

．前「學生動源」召集人鍾翰林

控罪：一項分裂國家、兩項洗黑錢，以及一項串謀發布煽動性刊物，8月16日區院提訊，未定審期

相關報道：鍾翰林涉分裂國家洗黑錢等4罪保釋被拒 還押至6月再訊

相關報道：鍾翰林涉違《港區國安法》續還押 轉介區院審理

．理大男生呂世瑜

控罪：無牌管有槍械、管有攻擊性武器及煽動他人分裂國家罪共3罪，區院審理，未定審期

相關報道：23歲理大男生寓所管有胡椒彈氣槍軍刀等 加控煽動分裂國家罪還押

相關報道：「one number of、two numbers of……」 藏械案控罪書英文錯 官：唔想成外國笑柄

熱門HOTPICK：link.mingpao.com/67005.htm