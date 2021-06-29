電子消費券｜7月4日起登記　4支付工具營運商優惠獎賞一覽【附連結】 (23:15)

八達通：

．首200萬名到政府消費券計劃網站成功登記選用八達通卡使用消費券的客戶，並已將該八達通卡加入八達通App，可賺八達通增值額18元

．使用合資格八達通卡，單月累積200元或以上的零售消費滿1000元，可賺八達通增值額50元

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支付寶香港（AlipayHK）：

．成功登記用戶可選擇5份登記勁賞，包括由近100間商戶合作推出的優惠券，總值最高可達5000元勁賞禮券

．成功登記用戶分享指定消費券頁面及獲得最多好友支持的首10名用戶，可獲iPhone 12 Pro Max一部

．成功登記用戶中，每月消費次數最多的首10名用戶，可獲額外5000元獎賞

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微信支付（WeChat Pay HK）：

．用戶7月3日前在指定活動頁面填寫手提電話號碼訂閱政府消費券資訊服務，可獲得10元電子現金券和30元「消費加碼賞」

．成功登記用戶可在過百間商戶獲優惠

．提前邀請親友訂閱消費券資訊，在親友正式登記後，邀請者可獲20元「加碼賞」

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Tap & Go拍住賞：

．以Tap & Go銀聯消費券帳戶的虛擬「拍住賞」銀聯卡透過綁定Apple Pay、Huawei Pay或雲閃付App成功完成50元以上的交易，可享50元儲值額回贈

．以Tap & Go消費券計劃帳戶的虛擬「拍住賞」銀聯卡，透過雲閃付App消費，可獲消費金額的5%獎賞，全期最高獎賞為250元

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電子消費券 實用資訊：

消費券適用、不適用範圍（搭車也可用）

憑八達通登記獲118元增值額 新地商場送購物餐飲券

支付寶香港AlipayHK推365張巨無霸餐獎賞、3萬元乘車券