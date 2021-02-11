洗米｜食安中心：無機砷有致癌風險　浸米能減米飯「砒霜」？【附無機砷小知識】 (08:45)

澳洲註冊營養師潘卓琳（啊家）接受《明報》電子平台組訪問時表示，洗米可以去除部分無機砷，但洗米後再浸米一段時間，未必可以再減少無機砷含量，因為無機砷屬水溶性，浸米愈久，溶在洗米水的無機砷愈多，而浸米同時間亦流失更多營養，尤其是水溶性的維他命B1、葉酸、礦物質等。

潘卓琳建議，毋須特別避開進食米飯以減少攝取無機砷，只要飲食多元化可將風險大大減低，例如番薯、薯仔、粟米、蕎麥、小米及藜麥等，亦可攝取碳水化合物。

無機砷（砒霜）知多少？

．金屬在環境中無處不在，並可能污染食物，無機砷是其中一種

．米是市民從膳食中攝入無機砷的主要來源，佔總攝入量約45%

．糙米飯的無機砷含量（平均每公斤含43微克）是白飯（平均每公斤含22微克）的兩倍，因為白米在碾磨過程中，能把含有大部分無機砷的穀皮去掉；但糙米亦有其益處，有高含量的膳食纖維

．通菜、鹹蛋和蠔的無機砷含量相對高，平均每公斤含58至74微克不等，但仍低於本港相關法定標準（每公斤含1.4毫克）

資料來源：潘卓琳、食物安全中心

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