另外,灣仔茂蘿街7號即日起舉行「One must look with the heart」藝術展覽,由8名來自世界各地的藝術家共同策劃,透過藝術創作重新演繹經典文學作品「小王子」。訪客可置身於這幢二級歷史建築空間,細味藝術作品。

「One must look with the heart」藝術展覽[詳情]

日期:2021年6月29日至7月12日

時間:上午11時至晚上8時(6月29日至下午4時)

地點:灣仔茂羅街7號4樓

小王子 相關報道:

重繪《小王子》後譜寫續集 插畫師帶玫瑰出走尋覓愛

