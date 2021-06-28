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疫苗獎賞｜東瀛遊推大抽獎　頭獎一年免費住兩日本酒店雙人客房 (18:00)

EGL東瀛遊宣布推出「EGL東瀛遊打完針開心去旅行大抽獎」，所有完成接種兩劑新型冠狀病毒疫苗及年滿18歲的香港市民均可參加，報名日期為7月上旬至9月15日。抽獎活動送出合共1843份獎品，獎品總值超過港幣200萬元。

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