疫苗獎賞｜東瀛遊推大抽獎　頭獎一年免費住兩日本酒店雙人客房 (18:00)

EGL東瀛遊宣布推出「EGL東瀛遊打完針開心去旅行大抽獎」，所有完成接種兩劑新型冠狀病毒疫苗及年滿18歲的香港市民均可參加，報名日期為7月上旬至9月15日。抽獎活動送出合共1843份獎品，獎品總值超過港幣200萬元。
「超級大獎」為一年免費住東瀛遊集團旗下的大阪逸之彩深層水溫泉酒店日本橋（Osaka Hinode Hotel），以及沖繩逸之彩温泉度假酒店（Okinawa Hinode Resort and Hot Spring Hotel) 雙人客房，連每天自助早餐，價值約港幣40萬元，名額乙份。其餘獎品見圖2及圖3。
疫苗獎賞一覽：
新地「日日有獎抽」今起登記 連續62日每日抽56得獎者【附登記連結】
6月8日獎賞一覽：送500萬元禮券買樓、10年醫保等【附名單】
6月7日獎賞一覽：送足金300両、買樓享額外1%折扣等【附名單】
6月3日獎賞一覽：送國泰客機私人派對、iPhone 12 Pro、酒店住宿等【附名單】
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