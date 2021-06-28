疫苗獎賞｜東瀛遊推大抽獎　頭獎一年免費住兩日本酒店雙人客房 (18:00)

「超級大獎」為一年免費住東瀛遊集團旗下的大阪逸之彩深層水溫泉酒店日本橋（Osaka Hinode Hotel），以及沖繩逸之彩温泉度假酒店（Okinawa Hinode Resort and Hot Spring Hotel) 雙人客房，連每天自助早餐，價值約港幣40萬元，名額乙份。其餘獎品見圖2及圖3。

疫苗獎賞一覽：

新地「日日有獎抽」今起登記 連續62日每日抽56得獎者【附登記連結】

6月10日獎賞︰稻苗學會辦餐飲券抽獎 總額逾30萬元

6月9日獎賞一覽：送全年任搭郵輪通行證、紀念鑽勞【附名單】

6月8日獎賞一覽：送500萬元禮券買樓、10年醫保等【附名單】

6月7日獎賞一覽：送足金300両、買樓享額外1%折扣等【附名單】

6月3日獎賞一覽：送國泰客機私人派對、iPhone 12 Pro、酒店住宿等【附名單】

6月2日獎賞一覽：送簽帳額、口罩、購物折扣【附名單】

6月1日獎賞一覽：免費機票、全年任搭港鐵【附名單】