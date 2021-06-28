鹽麴代替食鹽？營養師︰鹽麴非低鈉　加熱酵素易流失 (16:30)

‧鹽麴（又稱米麴）是什麼？

鹽麴是日本傳統調味料，是米麴跟鹽和水混合發酵後產生的調味料，質地似米糊。

‧鹽麴比食鹽低鈉？高血壓患者適合用鹽麴？

黃穎琳表示，鹽麴的鈉含量雖較食鹽低，但不屬「低鈉」（即每100克食物含不超過120毫克鈉）。一茶匙鹽麴含約520毫克鈉，一茶匙鹽含約2300毫克鈉。

世衛建議成人每日的鈉攝取量不多於2000毫克。為免攝取過量鈉，她建議每餐或每次使用約一茶匙鹽麴醃肉或烹調較理想；不同鹽麴產品鈉含量不一，建議高血壓患者購買時選擇鈉含量較低的鹽麴。

‧糖尿病患者適合用鹽麴？

市面部分鹽麴含糖量頗高，她建議糖尿病患者留意營養標籤，選「低糖」鹽麴，即每100克食物不超過5克糖。

‧鹽麴比食鹽含更多營養素？

黃穎琳稱，鹽麴含酵素，而酵素有助分解澱粉質、蛋白質和脂肪等，促進吸收，保持腸道健康，預防便秘。不過，鹽麴加熱後酵素容易流失，故不建議依賴鹽麴作為攝取酵素的主要來源。

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