Windows 11今年底免費升級　可用Android程式【Windows 11重點特色一覽】 (17:15)

Windows 11五大重點功能：

‧工作列置中（見圖1）

Windows 11介面底部的「開始」及工作列從置左變為置中。

‧Microsoft Store可下載並運行Android程式（見圖2）

Microsoft Store首度支援安卓（Android）應用程式，用家可在電腦下載並運行安卓（Android）應用程式。

‧個人化Widgets及主題選擇

Windows 11加入多種小工具（Widgets），助用家更快獲取新聞、天氣等資訊（見圖3）。另外，Windows 11提供多種主題選擇，令電腦界面更具個人風格（見圖4）。

‧簡化視窗「分割」（見圖5及6）

若需要開啟多個視窗，用家可將熒幕「分割」，使多個視窗可同時顯示。相關步驟較Windows 10簡化。

‧加強互動體驗（見圖7）

Windows 11進一步加強觸控、手寫筆等互動使用體驗，包含方便單手輸入的虛擬鍵盤；相關功能只適用於Microsoft Surface或有觸控功能的電腦。

微軟支援Windows 10至2025年

升級至Windows 11後，若用家有感「唔啱心水」，可於10天內回復至Windows 10，同時保留所有檔案和資料；若升級時間超過10天，用戶必須備份資料，並執行「全新安裝」才能回復Windows 10。微軟會支援Windows 10至2025年10月14日。