張建宗曾自稱「一隻牛」　任司局長期間從未請假　未因國安法被制裁 (14:00)

張建宗過去曾形容自己為「一隻牛」，只懂勤力工作。2017年1月，剛接任政務司長的他在電台節目表示，當年選擇55歲提早退休離開公務員行列，共放棄了280天假期，說「如果換成錢都夠買一間丁屋」。他之後轉任問責官員，在擔任勞福局長期間，每年22日的年假均「送番晒畀政府」，並稱下班回家後，食完晚飯便會繼續工作。他出任政務司長期間曾說，「每朝早打呔返工就好興奮」、「好似球員，有得落場好興奮、演員有得演出好開心！」

張建宗過去亦曾傳出健康出現問題，2019年港府曾證實，他在例行身體檢查時發現鼻腔內有微小囊腫，但情況輕微，不影響執行職務。

美國財政部去年9月宣布，因應《港區國安法》對11名中港官員實施制裁，當時在3名司長級官員之中，只有時任政務司長張建宗及財政司長陳茂波不在制裁名單。

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