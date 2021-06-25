東京奧運｜俄羅斯隊禁賽令下「名亡實存」　難民隊二度亮相規模擴大 (19:00)

俄羅斯被指協助國家隊運動員服禁藥，於2019年被世界反禁藥組織（WADA）禁戰國際大賽4年。雖其後上訴至國際體育仲裁法庭得直，獲減刑至兩年，但俄羅斯運動員仍只能以中立身分參戰。國際奧委會（IOC）2月發布指引，指出俄羅斯運動員可用「ROC」（Russian Olympic Committee的簡稱）參賽，隊服不准出現「俄羅斯」的名字，旗幟要以俄羅斯奧委會標誌取代。即使運動員成功摘金，頒獎禮亦不會播放俄羅斯國歌。不過，從俄羅斯奧委會在4月發布ROC代表團制服中，仍可看見戰衣帶有俄羅斯國旗顏色元素，因此俄羅斯在東京奧運中，可謂「名亡實存」。

2016年里約熱內盧奧運，IOC破天荒籌組難民奧運隊，冀世界關注難民問題。難民隊今屆再接再厲，成員數目更由上屆的10人大增至29人。今屆難民隊運動員來自的國家包括敘利亞、阿富汗、南蘇丹等，分別出戰12個項目。隊中較著名的運動員包括伊朗首名女性奧運獎牌得主、年初表示自己遭受打壓出走歐洲的跆拳道選手阿里扎德（Kimia Alizadeh），以及第二度代表難民隊、來自敘利亞的游泳女將馬迪妮（Yusra Mardini）。

（路透社）