榴槤｜營養師：榴槤抗氧化助好眠　三類人慎食 (12:05)

榴槤所含營養素及好處：

‧膳食纖維：榴槤含豐富（每100克含3.8克）膳食纖維，相等於1碗紅菜頭（136克）或1杯橙（165克），當中含較多非水溶性纖維，有助改善便秘

‧鉀質（每100克含436毫克）有助降血壓和去水腫

‧維他命C（每100克含19.7毫克）含抗氧化營養素，清除體內自由基，對皮膚好

‧色胺酸為一種氨基酸，進入腦部後，有助製造血清素和褪黑激素，提升睡眠品質

‧維他命B和鐵質幫助製造紅血球

三類人慎食榴槤

1.減肥的人：黃穎琳指出，榴槤的卡路里和脂肪不低，1杯榴槤（243克）已經含有357千卡和13克脂肪，相等於1碗半飯和2.5茶匙油，食用過量「分分鐘由減磅變增磅」，減肥的人應盡量避免食用榴槤，最多每次半杯。

2.糖尿病患者：榴槤升糖指數較高，患者須注意食用分量，不建議多食，每次最多小半杯，建議餐與餐之間食用。

3.腎病患者：榴槤鉀質含量高，患者須注意食用分量。

吃榴槤飲酒或致酒精中毒

黃穎琳提醒，榴槤與酒類飲品不應同時食用。她解釋榴槤含硫，會阻礙身體分解酒精，有可能導致血液酒精含量過高，造成酒精中毒。

整理：張可兒

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