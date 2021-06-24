榴槤｜營養師：榴槤抗氧化助好眠　三類人慎食 (12:05)

榴槤正值當造季節，街市超市處處榴槤飄香。榴槤有何營養價值？加拿大註冊營養師黃穎琳接受《明報》電子平台組訪問，講解榴槤的營養價值及食用注意，她提醒減肥者、糖尿病患者，以及腎病患者要特別留意進食榴槤的分量。健康的人亦不宜太頻密吃榴槤，留意每周1至2次左右便可，每次半杯至最多1杯。
榴槤所含營養素及好處：
‧膳食纖維：榴槤含豐富（每100克含3.8克）膳食纖維，相等於1碗紅菜頭（136克）或1杯橙（165克），當中含較多非水溶性纖維，有助改善便秘
‧鉀質（每100克含436毫克）有助降血壓和去水腫
‧維他命C（每100克含19.7毫克）含抗氧化營養素，清除體內自由基，對皮膚好
‧色胺酸為一種氨基酸，進入腦部後，有助製造血清素和褪黑激素，提升睡眠品質
‧維他命B和鐵質幫助製造紅血球
三類人慎食榴槤
1.減肥的人：黃穎琳指出，榴槤的卡路里和脂肪不低，1杯榴槤（243克）已經含有357千卡和13克脂肪，相等於1碗半飯和2.5茶匙油，食用過量「分分鐘由減磅變增磅」，減肥的人應盡量避免食用榴槤，最多每次半杯。
2.糖尿病患者：榴槤升糖指數較高，患者須注意食用分量，不建議多食，每次最多小半杯，建議餐與餐之間食用。
3.腎病患者：榴槤鉀質含量高，患者須注意食用分量。
吃榴槤飲酒或致酒精中毒
黃穎琳提醒，榴槤與酒類飲品不應同時食用。她解釋榴槤含硫，會阻礙身體分解酒精，有可能導致血液酒精含量過高，造成酒精中毒。
整理：張可兒
水果 相關報道：
士多啤梨護膚防衰老 營養師提醒：半杯＝1份水果 糖尿及腎病患者須注意進食分量
水果木瓜vs.中藥宣木瓜功效有別 中醫：木瓜潤肺 宣木瓜舒筋和胃
熱門HOTPICK：link.mingpao.com/67005.htm