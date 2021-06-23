激光美容或致傷口感染留疤｜皮膚科醫生提醒做激光療程6注意 (16:57)

做激光療程6注意

1. 幾類人不宜：孕婦，皮膚發炎、患嚴重慢性疾病如光敏性疾病包括紅斑狼瘡等的人，以及正服食感光藥物如維他命A酸的人不宜做激光。另外，有增厚性疤痕或蟹足腫的人，亦未必適合做磨損型激光療程，因為增加疤痕的風險會較常人高。（註：如有任何疑問，進行激光療程前宜先諮詢皮膚科專科醫生意見。）

2. 進行激光療程前避免曬太陽，因為皮膚中的黑色素會吸收更多激光中的能量，容易產生不良反應如增加皮膚灼傷及「反黑」的可能性。

3. 進行激光療程期間，若出現嚴重痛楚、皮膚感到嚴重灼痛、出現水泡及紅腫等，應立即停止療程。

4. 做完激光療程後，應做好防曬，例如戴闊邊帽、塗防曬霜等，減低皮膚色素沉澱風險。

5. 做完激光療程後，皮膚有少許紅腫屬正常現象，色斑位置可能會結痂，約一周後結痂傷口會慢慢脫落，傷口結痂不應抓破，宜按照醫生指示搽消炎藥膏。另外，皮膚亦會變得比較乾燥，可以加強保濕措施。

6. 做完激光療程後，應避免進食辛辣食物。辛辣食物容易令血管擴張，使皮膚較易痕癢。

另外，消委會亦曾提醒消費者，接受療程前須謹慎評估風險，充分了解程序及步驟、對身體的短期及長遠影響、會否有後遺症，以及程序是否由專業人士施行等。

文：何芍盈

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