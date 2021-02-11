食安中心提醒食生蠔增食物中毒風險　幼童孕婦長者應避吃生蠔【附煮蠔建議時間】 (14:04)

食安中心建議煮蠔時間：

煮：3至5分鐘

炒：至少3分鐘

蒸：4至9分鐘

焗：以攝氏230度焗至少10分鐘

安全食蠔5貼士：

‧購買預先包裝去殼蠔時，應檢查食用期限，並確保食物儲存於適當溫度，冷凍攝氏4度或以下；或冷藏攝氏零下18度或以下。

‧最好將生蠔徹底煮熟享用，進食生蠔時蘸檸檬汁、醋、辣醬或配以酒精，均不能夠殺死蠔內的病原體。

‧煮前先去殼，再加熱食物中心溫度達攝氏90度並維持90秒。

‧挑選新鮮、外殼完整和沒有異味的蠔，新鮮的蠔被觸摸時，外殼會立刻緊閉。

‧光顧可靠的持牌店舖，售賣生吃海鮮須獲食環署長書面許可或批准。

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