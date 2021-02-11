食安中心提醒食生蠔增食物中毒風險　幼童孕婦長者應避吃生蠔【附煮蠔建議時間】 (14:04)

不少港人愛吃生蠔，食物安全中心（食安中心）在facebook專頁發帖提醒，蠔是高風險食物，以過濾周遭的水進食，如蠔生長水域的水質帶有病原體，細菌和病毒（如副溶血性弧菌、諾如病毒及甲型肝炎病毒等）很可能會積聚於蠔的體內，生食蠔會增加食物安全風險，故長者、幼童、孕婦和免疫力較弱的人應避免進食生蠔。食安中心建議，要減低食物中毒的風險，應把蠔徹底煮熟。
食安中心建議煮蠔時間：
煮：3至5分鐘
炒：至少3分鐘
蒸：4至9分鐘
焗：以攝氏230度焗至少10分鐘
安全食蠔5貼士：
‧購買預先包裝去殼蠔時，應檢查食用期限，並確保食物儲存於適當溫度，冷凍攝氏4度或以下；或冷藏攝氏零下18度或以下。
‧最好將生蠔徹底煮熟享用，進食生蠔時蘸檸檬汁、醋、辣醬或配以酒精，均不能夠殺死蠔內的病原體。
‧煮前先去殼，再加熱食物中心溫度達攝氏90度並維持90秒。
‧挑選新鮮、外殼完整和沒有異味的蠔，新鮮的蠔被觸摸時，外殼會立刻緊閉。
‧光顧可靠的持牌店舖，售賣生吃海鮮須獲食環署長書面許可或批准。
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