東京奧運｜三人籃球首亮相奧運　用球、球例與傳統籃球大不同 (08:28)

東京奧運今日（23日）進入倒數一個月，今屆奧運新增5個新運動大項，以及在原有的大項中增設15個小項。不少新項目為新興運動，例如滑板、滑浪、三人籃球（3X3）等。當中三人籃球由街頭籃球演變而成，2007年經國際籃聯（FIBA）改良及制訂具體規則後，先後亮相青年奧運、亞運等大型運動會賽場，至今屆終首度登上奧運舞台。
雖然同為籃球運動，三人籃球與傳統的五人籃球在規則、場地、用球等皆有不同，較細小的皮球、場地，緊湊的比賽時間、節奏，增加了賽事的刺激性，讓籃球迷有不一樣的觀賽體驗。
三人籃球特點
●場地
一個FIBA標準籃球場的長度為最少32米、闊度為最少19米；三人籃球標準比賽場地面積是11米長、15米闊，與傳統籃球場的半個球場相若。
●用球
與一般的籃球不同，三人籃球用球的顏色是黃藍色。傳統的五人籃球賽中，男子賽事會用「7號球」（圓周750至770毫米、重580至620克），女子賽事用「6號球」（圓周715至730毫米、重510至550克）。三人籃球的用球則是「6號球」的大小、「7號球」的重量，男女子賽事相同。
FIBA解釋，較細小的皮球有助各類型的球員控制，配合三人籃球賽事的明快節奏；維持「7號球」的重量則讓球員在投籃時維持所需力度，不受風阻等因素影響。
●比賽人數
一隊有4名球員，其中一名為後備球員。
●比賽時間
一場比賽長10分鐘，或是若其中一隊率先取得21分，賽事即告結束。
●規則（部分）
．每次進攻時間為傳統籃球比賽的一半，即12秒
．三分線內投籃得分為一分；三分線外得分獲兩分；罰球依舊為一分
．球員沒有累積犯規。團隊犯規若達7次，對手獲兩次罰球機會；若團隊犯滿10次，對手可獲兩次罰球機會兼取得球權
●參賽國家
男子組：塞爾維亞、俄羅斯、中國、日本、波蘭、荷蘭、拉脫維亞、比利時
女子組：俄羅斯、中國、蒙古、羅馬尼亞、美國、法國、日本、意大利