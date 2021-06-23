東京奧運｜三人籃球首亮相奧運　用球、球例與傳統籃球大不同 (08:28)

雖然同為籃球運動，三人籃球與傳統的五人籃球在規則、場地、用球等皆有不同，較細小的皮球、場地，緊湊的比賽時間、節奏，增加了賽事的刺激性，讓籃球迷有不一樣的觀賽體驗。

三人籃球特點

●場地

一個FIBA標準籃球場的長度為最少32米、闊度為最少19米；三人籃球標準比賽場地面積是11米長、15米闊，與傳統籃球場的半個球場相若。

●用球

與一般的籃球不同，三人籃球用球的顏色是黃藍色。傳統的五人籃球賽中，男子賽事會用「7號球」（圓周750至770毫米、重580至620克），女子賽事用「6號球」（圓周715至730毫米、重510至550克）。三人籃球的用球則是「6號球」的大小、「7號球」的重量，男女子賽事相同。

FIBA解釋，較細小的皮球有助各類型的球員控制，配合三人籃球賽事的明快節奏；維持「7號球」的重量則讓球員在投籃時維持所需力度，不受風阻等因素影響。

●比賽人數

一隊有4名球員，其中一名為後備球員。

●比賽時間

一場比賽長10分鐘，或是若其中一隊率先取得21分，賽事即告結束。

●規則（部分）

．每次進攻時間為傳統籃球比賽的一半，即12秒

．三分線內投籃得分為一分；三分線外得分獲兩分；罰球依舊為一分

．球員沒有累積犯規。團隊犯規若達7次，對手獲兩次罰球機會；若團隊犯滿10次，對手可獲兩次罰球機會兼取得球權

●參賽國家

男子組：塞爾維亞、俄羅斯、中國、日本、波蘭、荷蘭、拉脫維亞、比利時

女子組：俄羅斯、中國、蒙古、羅馬尼亞、美國、法國、日本、意大利

資料來源：FIBA

文：林欣澤