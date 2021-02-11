民主派初選47人案｜法官杜麗冰首度審理47人案保釋申請　批准鄒家成保釋 (18:30)

法庭在審理保釋申請時，傳媒不能報道保釋申請的理由，只能報道保釋申請的結果及保釋條件，故公眾亦無從得知杜官批准鄒家成保釋的原因。杜官僅表示，從證據可見，相信鄒家成一旦獲准保釋，不會再犯國安罪行。

不過，根據終審法院今年2月駁回涉違《港區國安法》「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪的壹傳媒創辦人黎智英的保釋申請上訴，終院定下考慮是否批出保釋的指引，法庭必先要考慮有否「充足理由相信被告人不會繼續實施危害國家安全行為」及一切相關因素（見圖二）。

保釋不涉舉證責任 官「憑感覺」決定亦要有基礎

此外，保釋不涉及舉證責任。有不願具名的法律界人士解釋，這意味法官在考慮保釋申請時，因控辯雙方也沒有舉證責任，換言之法官憑「感覺」去決定，「這種判斷可以是十分主觀的」，但所謂「憑感覺」亦要有一定基礎，他估計鄒家成一方在申請保釋時有提交一定的理據，而不會只是「空口講白話」，法官便會根據這些理據，以及終院的指引，去決定是否批出保釋申請。

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